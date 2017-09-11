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    Игонин назвал главную проблему «Зенита» при Манчини

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что команда показывает не самый скоростной футбол. Он назвал главной причиной этого – отсутствие игры в одно касание.

    Матч девятого тура российской премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» закончился со счетом 0:0.

    – В последних турах «Зенит» забуксовал.

    – Просто к его игре уже приноровились. Что принесло результат и «Ростову» (0:0), и «Динамо» (0:0)? Мотивация, запредельная самоотдача, строгая игровая дисциплина в обороне. Все-таки у «Зенита» командные действия в атаке оставляют желать лучшего. Голы в основном забиваются либо за счет индивидуального мастерства футболистов, либо благодаря ошибкам противника. Нет запоминающихся комбинаций, быстрого перехода из обороны в атаку. Даже стандарты пока не наиграны.

    – Манчини в Химках признал, что «Зенит» играл слишком медленно.

    – Не в первый раз. То же самое было с «Ростовом», да и в предыдущих встречах. Так что не стоит увязывать это с паузой на матчи сборных, перелетами аргентинских легионеров. Подобные разговоры – банальные отговорки.

    На мой взгляд, одна из главных проблем нынешнего «Зенита» – почему-то никто не играет в одно касание. Два, три, четыре – в порядке вещей. Что заметно облегчает жизнь сопернику. Да, владеешь преимуществом, контролируешь мяч — ну, а толку-то? Ни моментов, ни голов.

    – Вы понимаете, в какой футбол хочет играть Манчини?

    – Пока не разобрался. Изначально казалось – в скоростной, с высоким прессингом. Но в последних матчах не просматривается ни того, ни другого

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2017 08:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 сентября 2017, 16:22

      по первым матчам видно было что стараются играть в касание и высоким прессингом. А последние 2-3 матча реально начали катать как в последние годы поперек поля. Смольников больше пасов назад сделал чем вперед в последней игре.

      0
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 11 сентября 2017, 14:58

      команды научились играть против Зенита

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 сентября 2017, 11:12

      Задача ставилась обыграть Спартак, все, феерии не ждите.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 10:50

      Манчини-Физрук,он и в АПЛ с такими звездами что у него были ничего не добился, а тут второсортные аргентинцы и наши игрочишки вот вам и результат Никогда он ничего не добьется особенно в Европе и не надо Фурсенко нам уши греть будущими победами и успехами

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Garrincha58 11 сентября 2017, 11:02

      Но трансфер очень не плох был! Дриуси многие хотели бы видеть у себя.

      0
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > Garrincha58 11 сентября 2017, 11:30

      Он с МС выиграл АПЛ, как бы.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > ILOVETHISGAME.ykt 11 сентября 2017, 22:39

      часто ротацию делает ,может из-за этого

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 11 сентября 2017, 10:21

      Зенит разыграется, долго раскручиваются, нет скорости, 1 тайм проспали,надо начинать агрессивней. Ригони еще не отдуплился что он играет на полях России. Надеемся что Манчини привьет скоростную игру с высоким прессингом!!!

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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 11 сентября 2017, 09:47

      Сложно играть против автобусов. Но когда забиваешь им гол, все автобусы превращаются в игрушечные. 4-0, 5-1 и т.д.

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 сентября 2017, 09:36

      Зенит - Чемпион!

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 сентября 2017, 09:11

      надо играть как Спартак - если так будете играть - поменятесь местами в таблице

      3
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