Игонин назвал главную проблему «Зенита» при Манчини

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что команда показывает не самый скоростной футбол. Он назвал главной причиной этого – отсутствие игры в одно касание.

Матч девятого тура российской премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» закончился со счетом 0:0.

– В последних турах «Зенит» забуксовал.

– Просто к его игре уже приноровились. Что принесло результат и «Ростову» (0:0), и «Динамо» (0:0)? Мотивация, запредельная самоотдача, строгая игровая дисциплина в обороне. Все-таки у «Зенита» командные действия в атаке оставляют желать лучшего. Голы в основном забиваются либо за счет индивидуального мастерства футболистов, либо благодаря ошибкам противника. Нет запоминающихся комбинаций, быстрого перехода из обороны в атаку. Даже стандарты пока не наиграны.

– Манчини в Химках признал, что «Зенит» играл слишком медленно.

– Не в первый раз. То же самое было с «Ростовом», да и в предыдущих встречах. Так что не стоит увязывать это с паузой на матчи сборных, перелетами аргентинских легионеров. Подобные разговоры – банальные отговорки.

На мой взгляд, одна из главных проблем нынешнего «Зенита» – почему-то никто не играет в одно касание. Два, три, четыре – в порядке вещей. Что заметно облегчает жизнь сопернику. Да, владеешь преимуществом, контролируешь мяч — ну, а толку-то? Ни моментов, ни голов.

– Вы понимаете, в какой футбол хочет играть Манчини?

– Пока не разобрался. Изначально казалось – в скоростной, с высоким прессингом. Но в последних матчах не просматривается ни того, ни другого