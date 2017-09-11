Тренер «Леванте»: «Сыграли с «Реалом» очень достойно»

Главный тренер «Леванте» Хуан Рамон Мунис считает, что его команде удалось отобрать очки у «Реала» в выездном матче третьего тура чемпионата Испании за счет энтузиазма и добросовестной работе.

«Я видел в лицах своих футболистов перед выходом на поле энтузиазм и надежду. «Реал» нужно уважать, а не бояться.

Мы знали, что соперник будет много атаковать, но мы сыграли очень достойно. Во втором тайме нам пришлись нелегко, так как «Реал» не позволял нам проводить атаки. Главное в таком успехе – это энтузиазм и добросовестная работа», – заявил Муньис после матча.

Матч третьего тура испанской Примеры «Реал» – «Леванте» закончился со счетом 1:1.