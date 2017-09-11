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    Тренер «Леванте»: «Сыграли с «Реалом» очень достойно»

    Главный тренер «Леванте» Хуан Рамон Мунис считает, что его команде удалось отобрать очки у «Реала» в выездном матче третьего тура чемпионата Испании за счет энтузиазма и добросовестной работе.

    «Я видел в лицах своих футболистов перед выходом на поле энтузиазм и надежду. «Реал» нужно уважать, а не бояться.

    Мы знали, что соперник будет много атаковать, но мы сыграли очень достойно. Во втором тайме нам пришлись нелегко, так как «Реал» не позволял нам проводить атаки. Главное в таком успехе – это энтузиазм и добросовестная работа», – заявил Муньис после матча.

    Матч третьего тура испанской Примеры «Реал» – «Леванте» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Marca

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    11.09.2017 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 сентября 2017, 20:19

      И правильно сделали.Теперь Реал будет играть как прежде.

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      Рейтинг: +168

      DQ1 11 сентября 2017, 08:41

      Красавцы конечно

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