Румменигге: «Тот, кто критикует «Баварию» – будет иметь дело лично со мной»

Слова нападающего «Баварии» Роберта Левандовского вызвали реакцию руководства клуба. Напомним, форвард заявил о том, что в современном футболе важнее деньги и успехи, а не лояльность философии клуба.

«Было бы очень жаль, если он на самом деле так считает. Лояльность философии клуба – это незаменимый ген «Баварии», и это очень важно для наших болельщиков. У нас уже давно серьезная и успешная философия.

Я скорее соглашусь с канцлером Германии, чем с Левандовским. Она заявила, что трату денег нужно сокращать и регулировать.

Не сомневаюсь, что Роберт взволнован трансферами «ПСЖ». Но он играет в «Баварии» и зарабатывает за это очень много денег. Мне очень жаль, что он высказался таким образом. Тот, кто публично критикует клуб, тренера и одноклубников, будет иметь дело лично со мной», – заявил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, что поляк также пожаловался на то, что мюнхенцы не могут конкурировать по денежным тратам с «ПСЖ» и «Барселоной».