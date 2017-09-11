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    Румменигге: «Тот, кто критикует «Баварию» – будет иметь дело лично со мной»

    Слова нападающего «Баварии» Роберта Левандовского вызвали реакцию руководства клуба. Напомним, форвард заявил о том, что в современном футболе важнее деньги и успехи, а не лояльность философии клуба.

    «Было бы очень жаль, если он на самом деле так считает. Лояльность философии клуба – это незаменимый ген «Баварии», и это очень важно для наших болельщиков. У нас уже давно серьезная и успешная философия.

    Я скорее соглашусь с канцлером Германии, чем с Левандовским. Она заявила, что трату денег нужно сокращать и регулировать.

    Не сомневаюсь, что Роберт взволнован трансферами «ПСЖ». Но он играет в «Баварии» и зарабатывает за это очень много денег. Мне очень жаль, что он высказался таким образом. Тот, кто публично критикует клуб, тренера и одноклубников, будет иметь дело лично со мной», – заявил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Напомним, что поляк также пожаловался на то, что мюнхенцы не могут конкурировать по денежным тратам с «ПСЖ» и «Барселоной».

    Источник: Bild

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    11.09.2017 07:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2389

      serglider 15 сентября 2017, 12:00

      Смееееешно! Все басни про "преданность" и "лояльность" тут же улетучиваются когда по почте приходят счета и налоги которые нужно гасить))) Плюс все хотят кушать и пить, при чем несколько раз в день... А так же нужно иметь ввиду, что здоровье - это явление временное... дети... их будущее зависит где они будут учиться и хватит ли денег на престижную учебу. И на ВСЕ это нужны деньги, деньги и... только деньги! Никто из медиков не сделает вам операцию бесплатно потому, что вы когда-то были "лояльным патриотом"))) По-этому, стремление футболистов за свою непродолжительную карьеру срубить как можно больше бабла вполне закономерно и оправданно! А Румминигге можно только посочувствовать, что в его футбольную карьеру игроки о таких зарплатах даже и мечтали... Ну, а Меркель... что вы собственно хотите от старушки... вечно старики ворчат по поводу и без всякого повода)))

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 12:12

      ...будет иметь дело лично со мной»...
      Приезжай. Сибирь. От Кемерово направо. Поговорим.

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 15:09

      Давай-давай я встречу,
      "Привечу".

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 11 сентября 2017, 11:08

      удачи Баварии

      0
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      Рейтинг: -5

      Егориус 11 сентября 2017, 10:43

      Да Левандовский тупо качественный наемник, ни души ни преданности

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 сентября 2017, 10:34

      Верните Хейнкеса с которым вы выиграли л.ч с тех пор как его убрали Бавария на саму себя не похожа.

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      Рейтинг: +157

      Ali77 11 сентября 2017, 09:40

      Прошмандовский плачет, свалить решил))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 сентября 2017, 09:21

      Допускаю некорректные переводы высказываний и вырванные из контекста фразы, но по изложенному Румменигге однозначно прав!!... Организованность, организация и порядок - прежде всего!!!...
      Выражение недовольства и критика деятельности клуба, пусть даже и известным игроком, не делает ему чести и не красит его как человека, выполняющего контрактные обязательства.... О конкуренции надо беспокоится на тренировка и на поле... А в жизни она чаще толкает в омут неизведанного и грязного...

      "Конкуренция — это грех..." (Джон Девисон Рокфеллер)

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > insider_retro 11 сентября 2017, 09:52

      Да, такой афоризм от человека зарабатывавшего миллиарды на этом самом грехе и страданиях других людей - это интересно!Он там не добавил - и мне это очень нравится!??

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gullit 76 11 сентября 2017, 10:26

      Говорил одно, делал другое... И для этого то же, наверное, есть слова тонкой души финансиста....)))

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 сентября 2017, 08:37

      Намекает что готов уйти

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 11 сентября 2017, 07:55

      Левандовски тоже в ПСЖ что ли хочет?

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