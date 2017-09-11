Румменигге: «Тот, кто критикует «Баварию» – будет иметь дело лично со мной»

Смееееешно! Все басни про "преданность" и "лояльность" тут же улетучиваются когда по почте приходят счета и налоги которые нужно гасить))) Плюс все хотят кушать и пить, при чем несколько раз в день... А так же нужно иметь ввиду, что здоровье - это явление временное... дети... их будущее зависит где они будут учиться и хватит ли денег на престижную учебу. И на ВСЕ это нужны деньги, деньги и... только деньги! Никто из медиков не сделает вам операцию бесплатно потому, что вы когда-то были "лояльным патриотом"))) По-этому, стремление футболистов за свою непродолжительную карьеру срубить как можно больше бабла вполне закономерно и оправданно! А Румминигге можно только посочувствовать, что в его футбольную карьеру игроки о таких зарплатах даже и мечтали... Ну, а Меркель... что вы собственно хотите от старушки... вечно старики ворчат по поводу и без всякого повода)))
Слова нападающего «Баварии» Роберта Левандовского вызвали реакцию руководства клуба. Напомним, форвард заявил о том, что в современном футболе важнее деньги и успехи, а не лояльность философии клуба.
«Было бы очень жаль, если он на самом деле так считает. Лояльность философии клуба – это незаменимый ген «Баварии», и это очень важно для наших болельщиков. У нас уже давно серьезная и успешная философия.
Я скорее соглашусь с канцлером Германии, чем с Левандовским. Она заявила, что трату денег нужно сокращать и регулировать.
Не сомневаюсь, что Роберт взволнован трансферами «ПСЖ». Но он играет в «Баварии» и зарабатывает за это очень много денег. Мне очень жаль, что он высказался таким образом. Тот, кто публично критикует клуб, тренера и одноклубников, будет иметь дело лично со мной», – заявил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Напомним, что поляк также пожаловался на то, что мюнхенцы не могут конкурировать по денежным тратам с «ПСЖ» и «Барселоной».