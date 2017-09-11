Кокорин: «Для «Зенита» ничья с «Динамо» как поражение»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

Отметим, что петербургский клуб не сумел поразить ворота соперника во второй игре подряд.

После данного результата команда осталась на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

– Футболисты в таких случаях говорят: «Ничего страшного, прорвет».

– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для «Зенита» ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.