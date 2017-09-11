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    Кокорин: «Для «Зенита» ничья с «Динамо» как поражение»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

    Отметим, что петербургский клуб не сумел поразить ворота соперника во второй игре подряд.

    После данного результата команда осталась на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    – Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

    – Футболисты в таких случаях говорят: «Ничего страшного, прорвет».

    – Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для «Зенита» ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.09.2017 01:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 сентября 2017, 12:10

      Пенальти был!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 11 сентября 2017, 11:40

      ...удачи в ЛЕ !...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 11:29

      кстати о не назначенном пенальти на Кокорине,вот как Кирьяков повлиял на этот эпизод и вот в чем фишка, что перед матчем интервью Кирьякова на всех сайтах специально опубликовали по нескольку раз мол Зениту судьи помогают и вот поэтому Сухой и не решился поставить пеналь потому что хоть он и был или не был разговору бы было выше крыши но повод был и судейка просто побоялся вот и все.Кирьяков и СМИ свое черное дело сделали то есть минус два очка у Зенита, облегчили так сказать жизнь московским командам



      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 10:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уфа тоже встанет в 10 за линию мяча

      -4
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 11 сентября 2017, 10:25

      Автобус будет и в следующем туре с Уфой, а интересен будет выезд в Краснодар,две атакующие команды!!!

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 08:37

      Вот и Кокоша сдулся, а Бздюба не переобулся.

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 15:10

      Манчини надулся.

      0
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 11 сентября 2017, 07:37

      Все кокора своё ты отстрелял,и прекращай плакать

      1
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      Рейтинг: +100

      mixon73 11 сентября 2017, 07:32

      Всё было в ваших руках и ногах!

      1
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      Рейтинг: +6934

      mamba9090909 11 сентября 2017, 07:14

      Забивать надо было, а не месить ногами воздух.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 сентября 2017, 05:58

      Вскормили гадёныша

      0
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