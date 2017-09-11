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    Игонин: «Зря Дзюба не ушел из «Зенита». Какой смысл биться об стену, если тренер на тебя явно не рассчитывает?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба во время летнего трансферного окна должен был покинуть петербургский клуб ради игровой практики.

    Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды мог присоединиться к «Локомотиву», «Динамо», «Краснодару» или «Фенербахче».

    – Удивились, что он так и не ушел в аренду?

    – Не то слово! Если тренер явно не рассчитывает на тебя, как на футболиста стартового состава, какой смысл биться головой об стену? Только время терять. А в «Локомотиве» Дзюба стабильно выходил бы в основе.

    – «Локомотив» не устроили финансовые запросы форварда, который хотел сохранить зарплату на уровне «Зенита».

    – Деньги, безусловно, важны, однако игровую практику ничто не заменит. Честно вам скажу, не было в моей карьере сезона тяжелее, чем в «Анжи» золотых времен. Я хорошо зарабатывал, жил в шикарных условиях, но это не приносило никакого удовлетворения. Потому что почти не играл. Вот и Дзюба зря не настоял на уходе в аренду. Сегодня в «Зените» он стопроцентный игрок запаса. Не факт, что ситуацию удастся переломить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2017 01:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 11 сентября 2017, 14:50

      По сравнению с игрой с Утрехтом, Артем сыграл лучше. Через пару недель войдет в форму. Не надо из этого трагедию делать

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 сентября 2017, 13:13

      Он и не бьется головой о стену, он бьется за банкомат. Вернее, бился.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 сентября 2017, 12:42

      Если Зенит бесплатно раздаст болельщикам абонементы на сезон и бейсбольные биты при условии вышибить Дзюбу, ничего не выйдет, это Это ЭТО всех засудит, оно ваше проклятие.

      2
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      Рейтинг: +8021

      nik55 11 сентября 2017, 12:15

      Дзюба--- ты предал тех кто тебя сделал игроком , а Зенит тебя выбросит как отработанный материал

      -2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 сентября 2017, 11:19

      Как он крестился, выходя на замену, может надеялся, что Всевышний за него забивать будет. А в Галатасарае это не прокатит, обрезание ждет.

      10
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 сентября 2017, 10:56

      Захотели в свое время нагадить Спартаку переманив Иудушку, красанулись бабками, теперь ешьте с хреном.

      11
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 сентября 2017, 10:42

      Федун сказал уже, что это чмо за рубль удавит родную мать.

      11
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 сентября 2017, 10:15

      Бревно хочет золотую медаль не вставая с лавки.

      10
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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 11 сентября 2017, 09:49

      С чего ты это взял, Лёша? Вчера Тёма неплохо выглядел, будет прибавлять. А Манчини нужно несколько вариантов игры, например, со столбом и без, чтобы ставить соперника в тупик.

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 11 сентября 2017, 09:34

      будет в Зените как Погребняк, никудане уйдет

      0
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