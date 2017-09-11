Игонин: «Зря Дзюба не ушел из «Зенита». Какой смысл биться об стену, если тренер на тебя явно не рассчитывает?»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба во время летнего трансферного окна должен был покинуть петербургский клуб ради игровой практики.

Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды мог присоединиться к «Локомотиву», «Динамо», «Краснодару» или «Фенербахче».

– Удивились, что он так и не ушел в аренду?

– Не то слово! Если тренер явно не рассчитывает на тебя, как на футболиста стартового состава, какой смысл биться головой об стену? Только время терять. А в «Локомотиве» Дзюба стабильно выходил бы в основе.

– «Локомотив» не устроили финансовые запросы форварда, который хотел сохранить зарплату на уровне «Зенита».

– Деньги, безусловно, важны, однако игровую практику ничто не заменит. Честно вам скажу, не было в моей карьере сезона тяжелее, чем в «Анжи» золотых времен. Я хорошо зарабатывал, жил в шикарных условиях, но это не приносило никакого удовлетворения. Потому что почти не играл. Вот и Дзюба зря не настоял на уходе в аренду. Сегодня в «Зените» он стопроцентный игрок запаса. Не факт, что ситуацию удастся переломить.