В «Барселоне» заявили, что Месси и Иньеста продлят контракты с клубом

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес выразил уверенность, что нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста продлят контракты с каталонским клубом.

«В ситуации с Месси сошлюсь на слова президента «Барселоны», который заявил, что Лео продлит контракт. Надеюсь, скоро все произойдет.

Что касается Иньесты, то мы хотим, чтобы Андрес еще долго выступал в команде и завершил здесь карьеру. Убежден, что так и будет», – сказал Фернандес.

Напомним, контракты футболистов с «Барселоной» истекают летом 2018 года.