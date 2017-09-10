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    В «Барселоне» заявили, что Месси и Иньеста продлят контракты с клубом

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес выразил уверенность, что нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста продлят контракты с каталонским клубом.

    «В ситуации с Месси сошлюсь на слова президента «Барселоны», который заявил, что Лео продлит контракт. Надеюсь, скоро все произойдет.

    Что касается Иньесты, то мы хотим, чтобы Андрес еще долго выступал в команде и завершил здесь карьеру. Убежден, что так и будет», – сказал Фернандес.

    Напомним, контракты футболистов с «Барселоной» истекают летом 2018 года.

    Источник: Skysports

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    10.09.2017 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 сентября 2017, 07:54

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