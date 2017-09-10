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    Фурсенко считает, что «Зенит» летом провел идеальную трансферную кампанию

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил полное удовлетворение работой клуба во время летнего трансферного окна.

    На данный момент петербургская команда единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.

    «Доволен ли тем, как прошла комплектация состава? Абсолютно. Считаю, что мы идеально отработали и в том, что касается финансов, и в том, о чем просил нас тренер», – сказал Фурсенко в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 22:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 сентября 2017, 21:07

      Идеальную трансферную компанию мог провести только идеальный президент. )

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 сентября 2017, 17:37

      - Ф. - вор государственного масштаба!!!...зены, вы не поняли???, он бабло "отмывает" на вашем клубе!, как ,впрочем и Черевченко в своё время на Спартаке...заминусуйте меня, "знатоки" и знатоки футбола))).Всем - спасибо!, нашим клубам - успеха в европе!!!

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 сентября 2017, 23:46

      А за чей счёт эта кампания? Кто будет потом отвечать, когда эти "супер-футболисты" станут ленивыми жирными котами?

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 10 сентября 2017, 23:34

      Господин Фурсенко, просто вы живете идеальном мире. А в реальном мире - в стартовом составе Зенита выходит никакущий Ерохин, а также потерявший кураж Дриусси, который осознал наконец, что РФПЛ - это не чемпионат Аргентины, и в такой контактной борьбе ему не стать ни бомбардиром ни распасовщиком. А на лавке еще более слабый Краневиттер и вечно восстанавливающийся после травм Шатов. Да и Ригони ничем сегодня не порадовал. Что до Мамманы, то посмотрим как он справится с давлением, когда встретится с сильной атакой. В Лионе он с давлением не справлялся. Вот и вся ваша трансферная кампания, господин Фурсенко.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 сентября 2017, 23:13

      Где реальные показатели? Кто из новобранцев в лидерах по показателям? Никто.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2017, 23:01

      Фурсенко уже всех обманул один раз про сборную и ЧМ он и теперь нам всем лапшу вешает,потратив 80 лямов и показывать игру уровня ФНЛ и это называется идеальная трансферная кампания

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 22:11

      Свою сопричастность, Сергей Александрович, никогда не упустит отметить... Идеальность трансферной компании должна подтвердить апробация в РФПЛ и ЛЕ!... Проще говоря, время покажет... Пока очевидно, что грамотно вложили деньги и есть попытки создать модель команды, готовой в ближайшие годы первенствовать и побеждать.... Пока теория...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > insider_retro 10 сентября 2017, 23:38

      Вам очевидно, что деньги в терентьевых, ерохиных, ригони и прочих краневиттеров были вложены грамотно? По-моему это касается только Паредеса, и с натяжкой Дриусси с Мамманой. Но это лишь половина из потраченных 77 млн евро.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Вомбат 10 сентября 2017, 23:44

      Просто на фоне обычных шараханий наших клубов с покупкой то закатившихся звёзд, то неоперившихся перспективных дарований, это ТО Зенитом проведено вроде целенаправленно и возможно успешно... К перчисленным Вами добавил бы Кузяева.... Остальные пока никак... Может позже... Потраченные деньги не всегда пропорциональны ожидаемому успеху...

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Вомбат 11 сентября 2017, 10:41

      Не забывайте что ерохин, тереньтев, полоз и набоа перешли бесплатно! А из тех за кого заплатили Кузяев и Паредес на 100% отрабатывают деньги потраченные на них

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