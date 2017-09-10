Фурсенко считает, что «Зенит» летом провел идеальную трансферную кампанию

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил полное удовлетворение работой клуба во время летнего трансферного окна.

На данный момент петербургская команда единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.

«Доволен ли тем, как прошла комплектация состава? Абсолютно. Считаю, что мы идеально отработали и в том, что касается финансов, и в том, о чем просил нас тренер», – сказал Фурсенко в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».