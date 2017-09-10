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    Шунин: «Зенит» – главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это?»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выразил мнение, что петербургский клуб является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

    – Доволен тем, как мы сегодня сыграли в обороне. Мы были одним целым с первой до последней минуты

    – Можно сказать, что это был лучший матч «Динамо» в нынешнем сезоне?

    – Я бы так не сказал. Наверное, один из лучших, так как играли против лидера. Нам удалось его остановить. При этом были хорошие моменты, когда могли забить.

    – «Зенит» – главный претендент на чемпионство?

    – Конечно. А вы не видите это?

    Источник: Rusfootball.info

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    10.09.2017 19:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 11 сентября 2017, 00:58

      Зенит последние два матча главный претендент в номинации футбол от луческу

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 11 сентября 2017, 00:13

      как было это не смешно) но чемпионом станет Спартак или Цска), в конце чемпионата вместе посмеемся)

      -1
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ > Snerg 11 сентября 2017, 17:58

      Обоснуй.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > илья ЗЕНИТ 11 сентября 2017, 19:30

      ты кто такой чтоб я тебе , что то обосновывал? на таком жаргоне иди балаболь со своими зенытиками!

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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ > Snerg 12 сентября 2017, 14:56

      Ты высказал своё мнение без оснований.Я задал вопрос, в чем проблема? И "обоснуй" не является жаргонным словом.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > илья ЗЕНИТ 12 сентября 2017, 21:16

      я тебе просто отвечу сначала на слова :

      Ты высказал своё мнение без оснований..

      --------------------

      дальше больше --- что такое мнение? ты уже не маленький сам найдешь в инете и прочитаешь)), а еще больше и самое главное)))

      Мнение не подлежит фактологической проверке в отличие от факта, который может быть проверен и, в результате проверки, подтверждён или опровергнут.. я думаю тут всё понятно изложено )) , теперь я должен обоснововать или можно было по другому спросить например почему ты думаешь?)) . я не сказал по факту что они станут чемпионами б если бы сказал тогда бы я должен был обосновывать). думаю я ясно выразился))
      ps а если реально то просто мне так кажется не станет зенит чемпионом , не потому что я там против или еще кто то), вспомни как такие матчи например 1-0 спартак вырывал на последних минутах ... такого у зенита нет... ну вытащил кокорин пару игр и всё . а дальше то что)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 21:20

      Судя по тому, как всё идёт поперёк борозды и всем до п...ы, то чемпионом может стать любая команда из лидирующей группы, только потому, что остальные играют ещё хуже... Надежды на успех российских клубов в ЛЧ и ЛЕ тают катастрофически и неотвратимо.....

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      Рейтинг: +664

      Небесная > insider_retro 10 сентября 2017, 21:48

      Да ладно, пусть хоть бабла заработают

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 сентября 2017, 20:07

      так то и локо и краснодар близки

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 сентября 2017, 20:01

      Только через очки "Газпром" это видно.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 сентября 2017, 19:47

      Зенит должен был выиграть

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2017, 19:42

      Прикинь-я этого не вижу.

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