Шунин: «Зенит» – главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это?»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выразил мнение, что петербургский клуб является главным претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

– Доволен тем, как мы сегодня сыграли в обороне. Мы были одним целым с первой до последней минуты

– Можно сказать, что это был лучший матч «Динамо» в нынешнем сезоне?

– Я бы так не сказал. Наверное, один из лучших, так как играли против лидера. Нам удалось его остановить. При этом были хорошие моменты, когда могли забить.

– «Зенит» – главный претендент на чемпионство?

– Конечно. А вы не видите это?