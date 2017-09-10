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    Фанаты «Зенита» посвятили баннер годовщине начала блокады Ленинграда

    Во время матча девятого тура РФПЛ против московского «Динамо» болельщики санкт-петербургского «Зенита» растянули баннер со строчкой из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц «Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам».

    Таким образом фанаты почтили годовщину начала блокады Ленинграда, которое случилось 8 сентября 1941 года в рамках Великой Отечественной войны. Город был осажден в общей сложности почти 900 дней.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».

    Источник: Twitter

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    10.09.2017 14:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 10 сентября 2017, 18:47

      Присоединяюсь!

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 10 сентября 2017, 15:03

      Василий Лановой:
      В Европе журналисты мне в лицо говорили:
      «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли».
      Я у них спросил:
      «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат.
      Тогда я продолжил: «Польша была завоёвана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за 3 месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма».

      12
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 10 сентября 2017, 14:52

      Молодцы!

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