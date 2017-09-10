Фанаты «Зенита» посвятили баннер годовщине начала блокады Ленинграда

Во время матча девятого тура РФПЛ против московского «Динамо» болельщики санкт-петербургского «Зенита» растянули баннер со строчкой из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц «Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам».

Таким образом фанаты почтили годовщину начала блокады Ленинграда, которое случилось 8 сентября 1941 года в рамках Великой Отечественной войны. Город был осажден в общей сложности почти 900 дней.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».