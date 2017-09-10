Гудьонсен решил завершить карьеру

Известный исландский нападающий Эйдур Гудьонсен решил закончить карьеру футболиста, сообщает fotbollskanalen. Сейчас спортсмену 38 лет. Последним клубом форварда был индийский «Пуне Сити».

За свою карьеру наибольшее количество матчей исландец провел за английский «Челси» (2000-2006 годы). На его счету 182 игры и 54 забитых мяча. Также Гудьонсен выступал за «Барселону».

В период с 1996 по 2016 годы футболист призывался в национальную сборную. Провел 88 встреч и забил 26 голов.