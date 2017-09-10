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    Гудьонсен решил завершить карьеру

    Известный исландский нападающий Эйдур Гудьонсен решил закончить карьеру футболиста, сообщает fotbollskanalen. Сейчас спортсмену 38 лет. Последним клубом форварда был индийский «Пуне Сити».

    За свою карьеру наибольшее количество матчей исландец провел за английский «Челси» (2000-2006 годы). На его счету 182 игры и 54 забитых мяча. Также Гудьонсен выступал за «Барселону».

    В период с 1996 по 2016 годы футболист призывался в национальную сборную. Провел 88 встреч и забил 26 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 14:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 сентября 2017, 07:07

      Ждём тебя на чемпионате мира 2022, со сборной Исландии!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 сентября 2017, 17:24

      рабочая лошадка... красавчик. жаль, что сейчас сборная , которая на подъеме, без него.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2017, 16:08

      Удачи ему, трудягой был на поле!

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 сентября 2017, 15:04

      Боже, как он в Челси играл, когда Дрогба травму схлопотал...

      2
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