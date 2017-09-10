Фанаты «Зенита» подрались с полицией перед матчем с «Динамо»

Столкновение между болельщиками санкт-петербургского «Зенита» и полицией произошло в преддверии матча девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».

Гости с береговы Невы сначала пытались спровоцировать на ответные действия актив бело-голубых фанатов, но не получили должной реакции. Затем санкт-петербуржцы в течение трех минут выясняли врукопашную отношения с людьми в касках и бронежилетах, которые смогли успокоить болельщиков.

В стычке участвовало порядка 50 фанатов «Зенита».