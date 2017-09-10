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    Фанаты «Зенита» подрались с полицией перед матчем с «Динамо»

    Столкновение между болельщиками санкт-петербургского «Зенита» и полицией произошло в преддверии матча девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».

    Гости с береговы Невы сначала пытались спровоцировать на ответные действия актив бело-голубых фанатов, но не получили должной реакции. Затем санкт-петербуржцы в течение трех минут выясняли врукопашную отношения с людьми в касках и бронежилетах, которые смогли успокоить болельщиков.

    В стычке участвовало порядка 50 фанатов «Зенита».

    Источник: Р-Спорт

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    10.09.2017 13:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 17:25

      Это быдло, а не болельщики.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8021

      nik55 10 сентября 2017, 16:56

      бомжей побили----но мало

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 сентября 2017, 16:09

      Подумаешь - потолкаются,
      Пацаны не обижаются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 10 сентября 2017, 16:04

      Русские полицаи могут бороться с российским народом, но обсираються перед пехотой Окурка, позор полицаям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 сентября 2017, 15:37

      Не правильный заголовок! Надо было так: Менты замесили бомжей. Впрочем ни чего нового )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 10 сентября 2017, 15:33

      Почему статья не завершается информацией о том, что 50 человек увезли в автозаках?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3694

      lordmrv > VSt 10 сентября 2017, 15:59

      Точно. И добавлено, что 50 уродов больше не имеют права в течении года посещать стадионы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 сентября 2017, 15:21

      Статья на пустом месте!Зачем?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 сентября 2017, 14:58

      В Питере бить, мусоров тире - бить)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 сентября 2017, 14:51

      Так эти 50 фанатов должны уже подписывать протокол в участке , а не сидеть на стадионе .Пока так церемонятся , они и будут беспределить !

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 сентября 2017, 14:39

      я смотрю тут память у всех короткая про "хороших" фанатов Спартака и Динамо...кто-то кого-то обозвал потолкались с полицией три минуты это драка?

      0
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