Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Матич – лучший игрок из тех, с которыми я работал»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал лестную характеристику своему полузащитнику Неманье Матичу. По словам португальца, это лучший игрок из тех, с кем он работал.

    «В моей карьере не было футболиста лучше серба. Помню, как впервые его выпустил на поле в «Челси». Было начало второго тайма, а в его середине я поменял Матича обратно. Неманья опечалился по этому поводу. Это был один из двух случаев за карьеру, когда я позволил себе обратную замену.

    После этого эпизода он подошел ко мне и признал вину за не очень хорошую игру. Неманья дал понять, что не будет зацикливаться на этом», – приводит слова Моуринью Sunday Express.

    Матич в 2014 и 2015 годах признавался лучшим футболистом Сербии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 10 сентября 2017, 18:04

      Чучело!!!Опять бред несет!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 10 сентября 2017, 16:36

      По-моему, это плевок в сторону Роналду.
      Все лето слухи ходили о возвращении футболиста в МЮ. Но пока там Моур, Роналду туда не перейдет. У них и в Реале стычки с оскорблениями были.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан > Sola 11 сентября 2017, 17:34

      Было бы забавно если бы Манчестер который ходит с повязками в честь пропаганды гомосеков пригласил Роналду. про которого эти слухи не утихают. был бы полный информационный пипец. А как игрок Роналдо может любую команду украсить. Велик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 10 сентября 2017, 15:01

      челси зря продал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      DS7 10 сентября 2017, 14:32

      Моур, Моур... как тренер - велик, но как человек - настоящее г#%*но. Никогда не отдаёт отчёт своим словам и каждый раз мелет что-то новое и неадекватное. Спасибо за былые заслуги, но слава Роме, что в Челси его больше нет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 сентября 2017, 14:20

      а как же 11 аспиликуэт.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11