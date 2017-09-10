Моуринью: «Матич – лучший игрок из тех, с которыми я работал»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал лестную характеристику своему полузащитнику Неманье Матичу. По словам португальца, это лучший игрок из тех, с кем он работал.

«В моей карьере не было футболиста лучше серба. Помню, как впервые его выпустил на поле в «Челси». Было начало второго тайма, а в его середине я поменял Матича обратно. Неманья опечалился по этому поводу. Это был один из двух случаев за карьеру, когда я позволил себе обратную замену.

После этого эпизода он подошел ко мне и признал вину за не очень хорошую игру. Неманья дал понять, что не будет зацикливаться на этом», – приводит слова Моуринью Sunday Express.

Матич в 2014 и 2015 годах признавался лучшим футболистом Сербии.