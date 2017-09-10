Средняя посещаемость стадиона ЦСКА в РФПЛ составляет меньше половины вместимости

10 сентября исполняется ровно год, как начал работу домашний стадион московского ЦСКА «ВЭБ Арена». За это время на нем было проведено 20 матчей в рамках РФПЛ, которые в общей сложности посетили почти 300 тысяч человек.

Таким образом, средняя посещаемости игр составляет чуть менее 15 тысяч зрителей, хотя арена вмещает 30 тысяч. Соответственно, на усредненный поединок РФПЛ не собирается и половина стадиона.

По этому показателю армейцы значительно уступают своему принципиальному сопернику – московскому «Спартаку».