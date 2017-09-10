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    Средняя посещаемость стадиона ЦСКА в РФПЛ составляет меньше половины вместимости

    10 сентября исполняется ровно год, как начал работу домашний стадион московского ЦСКА «ВЭБ Арена». За это время на нем было проведено 20 матчей в рамках РФПЛ, которые в общей сложности посетили почти 300 тысяч человек.

    Таким образом, средняя посещаемости игр составляет чуть менее 15 тысяч зрителей, хотя арена вмещает 30 тысяч. Соответственно, на усредненный поединок РФПЛ не собирается и половина стадиона.

    По этому показателю армейцы значительно уступают своему принципиальному сопернику – московскому «Спартаку».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 13:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 сентября 2017, 00:50

      москва зажралась, им, наверное, уже гладиаторские бои подавай...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 сентября 2017, 17:39

      Тут никакого соперничества со Спартаком. Мы по всем показателям проигрываем с отрывом.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 сентября 2017, 14:22

      Какая игра - такая и посещаемость. Средняя!

      6
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 сентября 2017, 13:28

      интересно сравнить цены на стадоин ЦСКА и Спартака?по чем нынче билеты народ?

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > vladik12 10 сентября 2017, 16:34

      на ЦСКА на их поле еще не был

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