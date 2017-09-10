Средняя посещаемость стадиона ЦСКА в РФПЛ составляет меньше половины вместимости

москва зажралась, им, наверное, уже гладиаторские бои подавай...
10 сентября исполняется ровно год, как начал работу домашний стадион московского ЦСКА «ВЭБ Арена». За это время на нем было проведено 20 матчей в рамках РФПЛ, которые в общей сложности посетили почти 300 тысяч человек.
Таким образом, средняя посещаемости игр составляет чуть менее 15 тысяч зрителей, хотя арена вмещает 30 тысяч. Соответственно, на усредненный поединок РФПЛ не собирается и половина стадиона.
По этому показателю армейцы значительно уступают своему принципиальному сопернику – московскому «Спартаку».