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    На матче «Динамо» – «Зенит» гостей поддержат порядка двух тысяч болельщиков

    Состоялось предматчевое совещание, посвященное игре девятого тура РФПЛ между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». На нем было озвучено, что поддержку гостям будут обеспечивать порядка двух тысяч болельщиков. Всего на встрече ожидается 12 тысяч зрителей.

    «Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зеленом; хозяева — в белой форме, голкипер — в желтом», – говорится в релизе сине-бело-голубых.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится 10 сентября и начнется в 14:00 по Москве.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.09.2017 12:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 сентября 2017, 12:38

      Хоть тыщ 10 наберите на стадион

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > alex kidn 10 сентября 2017, 12:55

      5-7 будет наверное

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