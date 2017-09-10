На матче «Динамо» – «Зенит» гостей поддержат порядка двух тысяч болельщиков

Состоялось предматчевое совещание, посвященное игре девятого тура РФПЛ между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». На нем было озвучено, что поддержку гостям будут обеспечивать порядка двух тысяч болельщиков. Всего на встрече ожидается 12 тысяч зрителей.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зеленом; хозяева — в белой форме, голкипер — в желтом», – говорится в релизе сине-бело-голубых.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится 10 сентября и начнется в 14:00 по Москве.