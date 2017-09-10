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    Иньеста дал понять о готовности покинуть «Барселону»

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста затронул вопрос о продлении с клубом контракта. Как отметил футболист, он пока не принял окончательного решения.

    «Переговоры идут уже давно. «Барселона» в любом случае останется моим домом – останусь я или уйду.

    Кто близко знает меня, в курсе, что я не стану себя ставить выше клуба. Я открыто говорил с президентом «Барселоны». Учитываю многие моменты и это нормально.

    Окончательное решение пока не принял. Но главное, что я сосредоточен на своей работе», – заявил футболист.

    Нынешний контракт Иньесты истекает летом 2018 года.

    Источник: Marca

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    10.09.2017 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 сентября 2017, 16:57

      Думаю контракт будет продлен.Такими игроками не разбрасываются.

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