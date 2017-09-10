Иньеста дал понять о готовности покинуть «Барселону»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста затронул вопрос о продлении с клубом контракта. Как отметил футболист, он пока не принял окончательного решения.

«Переговоры идут уже давно. «Барселона» в любом случае останется моим домом – останусь я или уйду.

Кто близко знает меня, в курсе, что я не стану себя ставить выше клуба. Я открыто говорил с президентом «Барселоны». Учитываю многие моменты и это нормально.

Окончательное решение пока не принял. Но главное, что я сосредоточен на своей работе», – заявил футболист.

Нынешний контракт Иньесты истекает летом 2018 года.