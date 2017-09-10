В «Барселоне» уверены, что Иньеста останется в команде

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не сомневается, что полузащитник и капитан команды Андрес Иньеста продлит свой контракт. Нынешнее соглашение с хавбеком истекает 30 июня 2018 года.

«Андрес останется с нами, это особенный игрок. Он парень, который чувствовал, что как футболист родился в Барселоне, хотя начинал в Альбасете. Он заслуживает особого подхода за свое поведение и те счастливые моменты, которые клуб пережил вместе с ним», – заявил Фернандес.

Ранее 33-летний Иньеста допустил, что может покинуть «Барселону» в ближайшее время.