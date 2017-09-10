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    В «Барселоне» уверены, что Иньеста останется в команде

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не сомневается, что полузащитник и капитан команды Андрес Иньеста продлит свой контракт. Нынешнее соглашение с хавбеком истекает 30 июня 2018 года.

    «Андрес останется с нами, это особенный игрок. Он парень, который чувствовал, что как футболист родился в Барселоне, хотя начинал в Альбасете. Он заслуживает особого подхода за свое поведение и те счастливые моменты, которые клуб пережил вместе с ним», – заявил Фернандес.

    Ранее 33-летний Иньеста допустил, что может покинуть «Барселону» в ближайшее время.

    Источник: AS

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    10.09.2017 07:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +157

      Ali77 10 сентября 2017, 14:46

      В Барселоне уверены, что Неймар не ушёл

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 сентября 2017, 10:40

      И я того же мнения, Адрюха Иньеста на пензию токо с Барсы...

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