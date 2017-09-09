Клопп: «Не думаю, что Мане заслуживал удаления за нарушение на Эдерсоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче четвертого тура АПЛ.

«У нас было все, что нужно в равных составах. Мы имели моменты. Первый гол был абсолютно необязательным, мы слишком глубоко отошли назад. Это было не слишком умно.

Решающим моментом в матче стало удаление Мане. Не думаю, что нарушение тянуло на красную карточку. Садьо не видел вратаря. Это просто несчастье, случайность. Голкипер выходит из ворот и вы хотите пойти на мяч. Надеюсь, люди все это видели», – сказал Клопп.

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