Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Не думаю, что Мане заслуживал удаления за нарушение на Эдерсоне»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче четвертого тура АПЛ.

    «У нас было все, что нужно в равных составах. Мы имели моменты. Первый гол был абсолютно необязательным, мы слишком глубоко отошли назад. Это было не слишком умно.

    Решающим моментом в матче стало удаление Мане. Не думаю, что нарушение тянуло на красную карточку. Садьо не видел вратаря. Это просто несчастье, случайность. Голкипер выходит из ворот и вы хотите пойти на мяч. Надеюсь, люди все это видели», – сказал Клопп.

    Эдерсон получил страшную травму. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2017 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 11 сентября 2017, 23:44

      Прямой ногой в голову, какой там несчастный случай? А если бы не очнулся??? Он так и убить мог, тут 3 матчей то мало, надо было на 10 минимум удалять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 10 сентября 2017, 02:37

      Юра ну будь объективным хоть раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 сентября 2017, 17:50

      Шутит что ли?) нокаутировал вратаря, которого пришлось менять, надо чтобы у него голова отлетела и только тогда красная?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11