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    Зобнин надеется сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов

    Восстанавливающийся от травмы полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что у него есть шанс успеть оправиться к окончанию группового этапа Лиги чемпионов. Игры в его рамках будут идти до декабря.

    – В Лиге чемпионов, как думаете, успеете сыграть хотя бы один из шести матчей в группе?

    – Мне бы хотелось зацепить хотя бы один! Но посмотрим на состояние, как буду себя чувствовать.

    – В Марибор с командой полетите в делегации?

    – Не знаю. У меня восстановление и процедуры. Каждый перелет – колено опухает, почти по неделе приходится восстанавливаться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +238

      spar57 9 сентября 2017, 17:29

      Очень бы хотелось, чтобы Рома побыстрее вернулся в команду, но, думаю, что не успеет восстановится к декабрю.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 17:27

      Востанавливайся быстрее Ромка-мы все ждем тебя.

      2
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      Рейтинг: +175

      Freux 9 сентября 2017, 16:20

      Ромке скорейшего выздоровления

      4
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