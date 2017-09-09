Зобнин надеется сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов

Восстанавливающийся от травмы полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что у него есть шанс успеть оправиться к окончанию группового этапа Лиги чемпионов. Игры в его рамках будут идти до декабря.

– В Лиге чемпионов, как думаете, успеете сыграть хотя бы один из шести матчей в группе?

– Мне бы хотелось зацепить хотя бы один! Но посмотрим на состояние, как буду себя чувствовать.

– В Марибор с командой полетите в делегации?

– Не знаю. У меня восстановление и процедуры. Каждый перелет – колено опухает, почти по неделе приходится восстанавливаться.