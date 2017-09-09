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    Ван Гаал: «Я заставил «Манчестер Юнайтед» выплатить мне все до последнего пенни»

    Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал раскрыл некоторые подробности своего ухода из клуба. Голландец сообщил, что «красные дьяволы» полностью выплатили ему сумму неустойки за разрыв контракта.

    «Юнайтед» меня публично казнил. Увольнение, как мне кажется, было задумано задолго до него самого. Словно кино. Мне даже жена говорила, что руководство плохо относится ко мне. У женщин ведь хорошо развита интуиция. Плюс ко всему, еще бывшие игроки команды стали вякать по поводу скучной игры «Юнайтед».

    Могу сказать больше: я заранее знал, что придет именно Жозе Моуринью. Но все переговоры с ним велись за моей спиной, никакой беседы между мной и руководством не было. Это плохое отношение ко мне. Поэтому я заставил клуб выплатить всю неустойку до последнего пенни», – сказал голландец.

    Ван Гаал привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Кубке Англии в сезоне-2015/16.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.09.2017 15:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 сентября 2017, 20:53

      Ланнистеры всегда платят долги)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 сентября 2017, 19:05

      С него самого надо было неустойку взять за развал МЮ. Недотепа. Правда, те кто его брал тоже должны заплатить.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 сентября 2017, 18:49

      Там теперь повязки друг другу разноцветные передр...передают..

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 9 сентября 2017, 16:55

      Да...ёб ёб...ый, зачем тебя вообще брали не понимаю

      1
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      Рейтинг: +157

      Ali77 9 сентября 2017, 15:37

      Обиженный гусь

      1
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 9 сентября 2017, 15:35

      Лучшие рекомендации для потенциальных работодателей. Буду какать в прессе и вытрясать из вас неустойки.

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