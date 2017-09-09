Навас и Модрич не сыграют за «Реал» в матче с «Леванте»

Очень нравится игра Модрича! - молодец! - Успехов!
«Реал» огласил заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте».
В списке футболистов не оказалось голкипера Кейлора Наваса и полузащитника Луки Модрича.
Напомним, что нападающий Криштиану Роналду пропустит встречу из-за дисквалификации.
вратари: Касилья, Л. Зидан;
защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Начо, Марсело, Эрнандес;
полузащитники: Кроос, Каземиро, Лукас, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;
нападающие: Бензема, Бэйл.
Матч «Реал» – «Леванте» состоится сегодня в Мадриде и начнется в 14:00 по московскому времени.