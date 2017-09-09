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    Навас и Модрич не сыграют за «Реал» в матче с «Леванте»

    «Реал» огласил заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

    В списке футболистов не оказалось голкипера Кейлора Наваса и полузащитника Луки Модрича.

    Напомним, что нападающий Криштиану Роналду пропустит встречу из-за дисквалификации.

    вратари: Касилья, Л. Зидан;

    защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Начо, Марсело, Эрнандес;

    полузащитники: Кроос, Каземиро, Лукас, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

    нападающие: Бензема, Бэйл.

    Матч «Реал» – «Леванте» состоится сегодня в Мадриде и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

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    09.09.2017 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 9 сентября 2017, 11:50

      Очень нравится игра Модрича! - молодец! - Успехов!

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