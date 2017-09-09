Навас и Модрич не сыграют за «Реал» в матче с «Леванте»

«Реал» огласил заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

В списке футболистов не оказалось голкипера Кейлора Наваса и полузащитника Луки Модрича.

Напомним, что нападающий Криштиану Роналду пропустит встречу из-за дисквалификации.

вратари: Касилья, Л. Зидан;

защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Начо, Марсело, Эрнандес;

полузащитники: Кроос, Каземиро, Лукас, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

нападающие: Бензема, Бэйл.

Матч «Реал» – «Леванте» состоится сегодня в Мадриде и начнется в 14:00 по московскому времени.