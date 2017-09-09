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    Хомуха: «Допускаю, что ЦСКА не попадет в тройку призеров чемпионата России»

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха выразил мнение, что армейцам в нынешнем сезоне будет тяжело играть на два фронта. Также специалист подчеркнул, что московский клуб вряд ли выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Самый актуальный вопрос для армейских болельщиков. С такой обоймой ЦСКА сможет успешно выступать на два фронта – Кубок России пока в расчет не берем?

    – Здесь Гончаренко и его штабу предстоит сделать выбор, расставить приоритеты. Если сосредоточиться на чемпионате, то команде по силам попасть в тройку. Если станет бороться на два фронта, то очень сложно рассчитывать на то, что хватит сил на длинной дистанции.

    – Тогда даже в тройку ЦСКА не попадет?

    – Вполне это допускаю.

    – По силам ли выйти из такой группы Лиги чемпионов?

    – Если армейцы весной попадут в плей-офф Лиги Европы, расценю это как положительный результат. Третье место в такой компании – реальная цель, за которую можно побороться.

    – А как же 1/8 финала Лиги чемпионов?

    – Выход туда станет для ЦСКА подвигом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 08:52
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 сентября 2017, 13:22

      У нас что, количество легионеров определяет победителя?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 сентября 2017, 12:25

      Пожалуй, это будет самый трудный сезон для нас за последние годы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 9 сентября 2017, 11:41

      Эти попадут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 9 сентября 2017, 11:13

      1. Зенит
      2. Рубин
      3. - ЦСКА или Краснодар или Локомотив Ну если Гинер купит 3 место! Васин чудо будет играть то 4 место!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 9 сентября 2017, 10:52

      посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 09:46

      да ЦСКА как вчера по 1-0 наковыряет очков по боле чем кто то еще и в очередной раз или выиграет или займет второе место

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska > Garrincha58 9 сентября 2017, 10:30

      Так и будет, уважаемый!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 9 сентября 2017, 09:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С такой игрой как бы не оказаться в ПФЛ!

      -5
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