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    Геркус: «Локомотив» не может назвать себя богатым клубом»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил трансферную кампанию клуба этим летом. По словам Геркуса, он остался доволен работой, которую провели железнодорожники.

    «При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым, по европейским меркам, клубом. Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников академии.

    В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма. Скажем, есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части, в основном, несовпадения. Мы ограничены в поиске; из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям. Поэтому варианты перебираем скрупулезно. При этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо «Локомотива».

    Совет директоров «Локомотива» удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств он идеально отработал трансферную кампанию, — сказал Геркус.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.09.2017 07:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 сентября 2017, 09:54

      Конечно не богатый! ЗП Белозерова 2,2 млн. руб. в день!!!!! Примерно такая же зп у остальных его прихлебателей!!! А так да, не богатый клуб!!!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 сентября 2017, 08:51

      РЖД нищая компания монополист,бывает.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 сентября 2017, 08:23

      Цска по сравнению с Локо вообще бомжо клуб тогда

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Derzkiy1 9 сентября 2017, 10:49

      ЦСКА и так бомжи, вообще никого купить не могли этим летом

      0
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