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    Орлов: «Меня радует, что Дзюба не ушел из «Зенита». Он не хуже Дриусси»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен тем фактом, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинул команду во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды может перейти в «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» или «Фенербахче».

    – Дзюба мог уйти этим летом и получить игровую практику. Но остался…

    – Лично меня радует, что он не уехал. Дриусси требуется подмена. Аргентинец в принципе хорош, но Дзюба-то не хуже! Артем умеет забивать, у него есть чувство гола, чувство позиции, этот форвард эффективен на «втором этаже». Уверен – еще принесет пользу «Зениту».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 00:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 сентября 2017, 12:09

      3,3 миллиона на лавке-нормально для проекта !

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 сентября 2017, 11:51

      Старичёк из ума выжил !!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2017, 09:42

      не давно не помню кто сказал что как Месси играет с этим колхозом в сборной,а Зенит накупил аргентинцев которые даже в этот колхоз не попадают вот и подумайте кто лучше Дриусси или Дзюба, да они оба деревяшки только один большой а другой маленький и еще хотят чего то добиться с этими колхозниками ну если только выиграть наш совхозный ЧР

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 сентября 2017, 06:21

      Т.е. Дриусси совсем плох

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2017, 04:30

      Дрова всегда, даже в Гражданскую войну в цене были.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 9 сентября 2017, 03:09

      Артёма в жадности не обвиняем!
      Наоборот!
      Мы ОЧЕНЬ РАДЫ, что Артём ВЫБИЛ себе большой контракт!
      Все его, а нам ни "копейки" от него НЕ НУЖНО.
      Нам нужны голы!!! Голы нам НУЖНЫ, голы, а не деньги Артёма!
      Деньги пусть Артём оставит при себе, а нас пусть радует ГОЛАМИ!!!
      Будем всегда РАДЫ!!!
      Артём очень хорошо проявил себя в Зените и стал отлично и классно играть поначалу!
      С приходом Луческу у Артёма не заладилась игра и он потерял интерес к голам.
      Следовательно: - Играть играет, но не забивает!
      Надо Артёму на тренировке отрабатывать взаимодействие с игроками средней линии, чтобы своевременно получать пас на ход, а не в борьбу!
      Когда не получается забивная игра, то игрок теряется и здесь ему нужна индивидуальная помощь тренера!
      Манчини поговорил с Кокориным, индивидуально поработал с ним, и вот вам результат.
      Кокорин стал ЗАБИВАТЬ в кои то веки!!!
      Надо и с Артёмом поговорить, поработать, отработать варианты атакующих действий, оказать поддержку игроками средней линии и тогда Артём станет ЗАБИВАТЬ!
      Что и требовалось доказать!
      Артём! Желаем тебе больших футбольных успехов в Зените.
      Поработай на тренировке и отработай варианты выхода на ударную позицию с другими игроками, поработай с мячом!
      ПРИРУЧИ мяч, чтоб он тебя слушался и постучи по воротам с разных углов и дистанций!
      Почувствуй мяч и его способности лететь туда, куда ты его НАПРАВИШЬ.
      Пригрей его. ПРИГОЛУБЬ его родимого, подкрути его в нужную сторону ворот и он тебя послушает и будет лететь туда, куда тебе надо, в ворота - мимо ВРАТАРЯ, соизмеряй, при этом, силу удара с ТОЧНОСТЬЮ!
      А гол это уже радость, вам и болельщикам, как результат КРОПОТЛИВОЙ работы на тренировке!
      Артём! Смелее играй! Увереннее, спокойнее, настойчивее и УСПЕХИ придут, а голы ПОСЫПЯТСЯ, как их рога ИЗОБИЛИЯ и будет всем нам радость от вашей классной футбольной игры в Зените!
      Первым делом ГОЛЫ!!! А деньги???
      А деньги потом, после голов и "обеда".
      ВПЕРЁД Артём! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
      Желаем Артёму ЗАБИВАТЬ и радовать нас ГОЛАМИ, а не идиотской дракулой!

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