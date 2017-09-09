Орлов: «Меня радует, что Дзюба не ушел из «Зенита». Он не хуже Дриусси»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен тем фактом, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинул команду во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды может перейти в «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» или «Фенербахче».

– Дзюба мог уйти этим летом и получить игровую практику. Но остался…

– Лично меня радует, что он не уехал. Дриусси требуется подмена. Аргентинец в принципе хорош, но Дзюба-то не хуже! Артем умеет забивать, у него есть чувство гола, чувство позиции, этот форвард эффективен на «втором этаже». Уверен – еще принесет пользу «Зениту».