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    Карпин: «Соскучился по тренерской работе, а по телевидению – нет»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе.

    Напомним, последним местом работы специалиста был «Матч ТВ», где он являлся главным редактором футбольных трансляций.

    – Вы ушли с ТВ около полутора месяцев назад. Чем сейчас занимаетесь?

    – Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после «Спартака», и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.

    – Правда ли, что последнее предложение вам поступало совсем недавно – из «Анжи»?

    – Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.

    – А по телевидению?

    – Нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2017 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 сентября 2017, 08:51

      Явно куда-то намылился.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 9 сентября 2017, 00:09

      Можно потренировать Чертаново.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2017, 23:41

      Возможно скоро вакансия в Спартаке появится, есть шанс вернутся! Валера - верим !

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