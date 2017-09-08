Карпин: «Соскучился по тренерской работе, а по телевидению – нет»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе.

Напомним, последним местом работы специалиста был «Матч ТВ», где он являлся главным редактором футбольных трансляций.

– Вы ушли с ТВ около полутора месяцев назад. Чем сейчас занимаетесь?

– Смотрю футбол. Ничего необычного. Такое случалось и после «Спартака», и после Армавира. Чувствую себя хорошо. Когда свободного времени много, могу посмотреть все восемь матчей тура в чемпионате России.

– Правда ли, что последнее предложение вам поступало совсем недавно – из «Анжи»?

– Это надо спрашивать не у меня. Могу лишь сказать, что по тренерской работе соскучился.

– А по телевидению?

– Нет.