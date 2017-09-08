Мюллер зимой может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер во время зимнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». В услугах 27-летнего немца заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», которые хотят заполучить футболиста летом следующего года.

По данным Transfermarkt, стоимость Мюллера составляет 50 миллионов евро. Действующее соглашение хавбека с клубом рассчитано до середины 2021 года.