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    Мюллер зимой может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер во время зимнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». В услугах 27-летнего немца заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», которые хотят заполучить футболиста летом следующего года.

    По данным Transfermarkt, стоимость Мюллера составляет 50 миллионов евро. Действующее соглашение хавбека с клубом рассчитано до середины 2021 года.

    Источник: Tuttosport

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    08.09.2017 22:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 сентября 2017, 00:04

      Кроос, Швайни, теперь Мюллер. Немцам почему-то стало неуютно в Баварии.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Кlaksvikar Ittrotarselag 9 сентября 2017, 17:28

      им хочется выигрывать чемпионаты других стран, а не только Германии, которое по умолчанию уже в кармане, если ты игрок Баварии

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 сентября 2017, 22:47

      Зачем?У М.Ю. и так игроков на два состава!

      0
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