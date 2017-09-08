Фернандо: «Для меня исполнение штрафного – это нечто интимное»

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо рассказал о своем отношении к штрафным ударам, которые он часто выполняет в команде. Как рассказал бразилец, для него это нечто интимное.

– Сколько раз на тренировках посылаете мяч в ворота с той точки, с которой реализовали штрафной в игре с «Краснодаром»?

– Даже не считал. Но постоянно отрабатываю штрафные. Остаюсь для этого после тренировок. Понимаете, важно поставить удар, чтобы в нужный момент в игре чувствовать себя уверенно. То есть ты должен знать, что подойдешь к мячу, правильно поставишь ногу и пробьешь в цель.

Мне удар поставили еще в Бразилии. На тренировках помогали старшие партнеры по команде, чей козырь – исполнение стандартов; они часто подсказывали.

К слову, мне вообще всегда нравилось следить за игрой футболистов, которые классно исполняют штрафные. Больше всего впечатлял Роналдиньо. С него брал пример.

– На тренировках вы можете, например, забить пять из пяти штрафных. Сколько раз нужно перекреститься, чтобы мяч каждый раз залетал в ворота? Какие браслеты на руках носить?

– Нет, что вы (смеется). Дело совсем не в этом. Да и вообще я человек не суеверный. Главное – полная концентрация.

Для меня исполнение штрафных – очень личный момент. Я бы даже сказал, интимный. Этот удар отличается от всех других.