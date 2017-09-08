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    Фернандо: «Для меня исполнение штрафного – это нечто интимное»

    Полузащитник московского «Спартака» Фернандо рассказал о своем отношении к штрафным ударам, которые он часто выполняет в команде. Как рассказал бразилец, для него это нечто интимное.

    – Сколько раз на тренировках посылаете мяч в ворота с той точки, с которой реализовали штрафной в игре с «Краснодаром»?

    – Даже не считал. Но постоянно отрабатываю штрафные. Остаюсь для этого после тренировок. Понимаете, важно поставить удар, чтобы в нужный момент в игре чувствовать себя уверенно. То есть ты должен знать, что подойдешь к мячу, правильно поставишь ногу и пробьешь в цель.

    Мне удар поставили еще в Бразилии. На тренировках помогали старшие партнеры по команде, чей козырь – исполнение стандартов; они часто подсказывали.

    К слову, мне вообще всегда нравилось следить за игрой футболистов, которые классно исполняют штрафные. Больше всего впечатлял Роналдиньо. С него брал пример.

    – На тренировках вы можете, например, забить пять из пяти штрафных. Сколько раз нужно перекреститься, чтобы мяч каждый раз залетал в ворота? Какие браслеты на руках носить?

    – Нет, что вы (смеется). Дело совсем не в этом. Да и вообще я человек не суеверный. Главное – полная концентрация.

    Для меня исполнение штрафных – очень личный момент. Я бы даже сказал, интимный. Этот удар отличается от всех других.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.09.2017 17:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 сентября 2017, 19:57

      ну красавчик)) разнообразил интимную жизнь - и на работе еще находит возможность))

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2017, 17:59

      ну а что? от реализованного штрафного и кончить можно))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2017, 17:32

      Не хорошо, что для взрослого мужика штрафной, интимный момент )))

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > acer2003 8 сентября 2017, 19:52

      Судя по тому,что меня минусуют, ещё кто-то от штрафных Фернандо оргазмирует ))))

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