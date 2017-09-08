Геркус: «Локомотив» серьезно относится к соперничеству с «Зенитом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рад, что его команда конкурирует с «Зенитом» в борьбе за лидерство в российской Премьер-лиге.

Напомним, что в настоящий момент железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от петербуржцев на одно очко.

«Здорово, что мы навязали борьбу «Зениту». Но конкурент отличается от нас, да и всех остальных, трансферной активностью.

Мы признаем, что «Зенит» очень силен с учетом подбора футболистов. Мы максимально серьезно относимся к этому соперничеству, но не хотим делать громких заявлений», – сказал Геркус.