«Зенит» объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом «1хВet»

«Зенит» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с брендом «1хВet».

Сегодня в тренировочном центре клуба состоялась пресс-конференция с участием представителей сине-бело-голубых и букмекерской компании.

Соглашение с «Букмекер Паб» (бренд «1хВet») рассчитано на три года и подразумевает размещение логотипа компании на форме «Зенита», брендирование трибуны стадиона «Санкт-Петербург» и розыгрыши для болельщиков петербургской команды.