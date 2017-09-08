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    «Зенит» объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом «1хВet»

    «Зенит» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с брендом «1хВet».

    Сегодня в тренировочном центре клуба состоялась пресс-конференция с участием представителей сине-бело-голубых и букмекерской компании.

    Соглашение с «Букмекер Паб» (бренд «1хВet») рассчитано на три года и подразумевает размещение логотипа компании на форме «Зенита», брендирование трибуны стадиона «Санкт-Петербург» и розыгрыши для болельщиков петербургской команды.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.09.2017 13:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 сентября 2017, 21:43

      а как же спонсорство по распространению пиратского контента!?"Джойказино этим заморышам не догнать по славе"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 сентября 2017, 18:53

      договые матчи катать с поставщиками

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2017, 17:47

      Значит, ждём скоро неожиданных проигрышей Зенита.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 сентября 2017, 15:23

      на зенит не ставьте, будут сливать в ничего не значащем матче!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 8 сентября 2017, 15:12

      Будут теперь как Володя ржавый))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 сентября 2017, 14:03

      Вы совсем отбитые что ли? Клуб хочет слезть с Газпрома, начать окупаться, получать деньги не только из бюджета. А вы тут говорите, что денег итак хватает.

      5
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      Рейтинг: +1423

      Parham > bset 8 сентября 2017, 14:33

      Логично и справедливо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > bset 8 сентября 2017, 18:54

      чтобы слезть нужно очиститься пердивом

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 сентября 2017, 13:51

      Ппц теперь форма как у свиней будет

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Tajik-za Zenit 8 сентября 2017, 15:04

      у каких свиней?

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