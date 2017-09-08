«Зенит» объявил о сотрудничестве с букмекерским брендом «1хВet»

а как же спонсорство по распространению пиратского контента!?"Джойказино этим заморышам не догнать по славе"!
«Зенит» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с брендом «1хВet».
Сегодня в тренировочном центре клуба состоялась пресс-конференция с участием представителей сине-бело-голубых и букмекерской компании.
Соглашение с «Букмекер Паб» (бренд «1хВet») рассчитано на три года и подразумевает размещение логотипа компании на форме «Зенита», брендирование трибуны стадиона «Санкт-Петербург» и розыгрыши для болельщиков петербургской команды.