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    Перес ничего не знает о желании Роналду покинуть «Реал»

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что ему ничего не известно о ситуации вокруг Криштиану Роналду, когда тот грозился покинуть Мадрид из-за обвинений в неуплате налогов.

    «Мне об этом ничего не известно. Да, об этом была статья в португальской газете. Похоже, что им просто не о чем было писать, но они перегнули палку.

    Криштиану был огорчен проблемой с налогами, но он не говорил мне о том, что хочет уйти. Я знаю, что в «Реале» его все устраивает.

    То, что его обвиняют в сокрытии налогов – просто нелепо. По моей информации, ничего противозаконного он не совершал. Все обязаны платить налоги, и Роналду зарегистрирован в той же структуре, что и в свое время в Англии. Он ничего не укрывал и никаких преступлений не совершал. Но об этом еще долго будут говорить.

    Для меня ясно одно: Роналду является лучшим футболистом в мире. И он играет за «Реал», – сказал Перес.

    Ранее сообщалось, что Роналду готов перейти в «ПСЖ» из-за того, что клубное руководство мадридцев не поддержало его в обвинении о неуплате налогов. Футболисту грозил реальный срок лишения свободы.

    Источник: Marca

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    08.09.2017 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      kos999 8 сентября 2017, 11:57

      Пусть переходит

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