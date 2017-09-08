Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Не селекция главная проблема «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не считает проваленную трансферную кампанию главной проблемой неудачного старта в текущем сезоне красно-белых. По его словам, для сравнения можно взглянуть на турнирную таблицу чемпионата России в прошлом году.

    – Каррера говорил, что необходим центральный защитник. В частности, речь шла о Гарае. В атаке – Луан.

    – Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.

    – Получается, не селекция – главная проблема «Спартака»?

    – Вот смотрите – количество встреч в прошлом и этом году совпадает. И «Спартак» не играл в квалификации еврокубков, как, например, ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Причем здесь трансферная кампания клуба, если говорить о выступлении в чемпионате?

    – «Спартак» своими трансферами команду освежил?

    – Судя по нынешнему результату, пока нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 сентября 2017, 14:31

      Намекает на плохую подготовку, камушек в огород главного тренера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 13:55

      Я уверен,что команда разыграется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 сентября 2017, 12:38

      Заиграют еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:07

      )))ну другие то команды освежили составы ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 8 сентября 2017, 09:49

      Вот уверен, что перерыв пойдет на пользу Спартаку. Мотивация у всех запредельная должна быть на Лигу Чемпионов. Мужики, ждем побед!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      alex ni > Алекс 914 8 сентября 2017, 12:07

      Мужики-Ростов не играет в ЛЧ в этом году)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 сентября 2017, 09:36

      Правильно! Главная проблема-отсутствие самого Валеры в спартаке. Пора возвращать! Валера-верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 сентября 2017, 09:17

      Валер, это не футбольный менеджер, как ты до сих пор не понял-то... Именно селекция - и есть главная проблема. Многие игроки Спартака в прошлом сезоне фактически "прыгнули выше головы". Это замечательно, но прыгнуть-то можно, а зависнуть - нет. И тут как раз нужны новые игроки - и просто как свежая кровь, чтобы "сытые коты" глядя хотя бы на них задергались и перестали рассказывать про свои бестолково намотанные километры , и классные исполнители, чтобы всм было понятно, что Спартак хочет развиваться и те, кто не сможет развиваться вместе с ним, пойдут своей дорогой - на бенч или на трансфер. Команда - живой организм и вот таким "мертвым летом" жизнь в нем можно здорово придавить.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 8 сентября 2017, 08:36

      Не селекция виновата, а отнлшение к делу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 8 сентября 2017, 08:20

      абсолютно согласен и всегда об это говорил.
      отжали банк открытие и потянулась вереница проблем в руководящем составе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 8 сентября 2017, 07:20

      Да что тут гадать? Они от чемпионского похмелья ещё никак не отойдут.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11