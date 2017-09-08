Карпин: «Не селекция главная проблема «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не считает проваленную трансферную кампанию главной проблемой неудачного старта в текущем сезоне красно-белых. По его словам, для сравнения можно взглянуть на турнирную таблицу чемпионата России в прошлом году.

– Каррера говорил, что необходим центральный защитник. В частности, речь шла о Гарае. В атаке – Луан.

– Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.

– Получается, не селекция – главная проблема «Спартака»?

– Вот смотрите – количество встреч в прошлом и этом году совпадает. И «Спартак» не играл в квалификации еврокубков, как, например, ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Причем здесь трансферная кампания клуба, если говорить о выступлении в чемпионате?

– «Спартак» своими трансферами команду освежил?

– Судя по нынешнему результату, пока нет.