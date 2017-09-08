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    Президент «Реала» Перес: «Иногда судейство в Испании не соответствуют высокому уровню самой игры»

    Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что судейство должно соответствовать статусу игры.

    «Все мы понимаем, что судейство нужно улучшать. Иногда, как в матче «Барселона» – «Реал», оно не соответствуют высокому уровню самой игры.

    Не имею привычки отзываться плохо об арбитрах и не говорил и.о. президенту Федерации футбола Испании Ларреа о том, что они поступают с «Реалом» несправедливо. Я лишь сказал тогда, что после такого большого матча, как «Барселона» – «Реал», нет смысла говорить о судействе», – отметил Перес.

    Напомним, что в первом матче за Суперкубок Испании, в котором «Реал» встречался с «Барселоной» (3:1), нападающий Криштиану Роналду был удален за толчок арбитра Рикардо Бенгоэчеа, а позже – дисквалифицирован на пять игр.

    Источник: Marca

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    08.09.2017 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 сентября 2017, 07:17

      да, особенно когда судят против вас )))

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