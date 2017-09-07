Фурсенко: «Цаллагов может сыграть против «Зенита» при определенных условиях»

Защитник московского «Динамо» Ибрагим Цаллагов имеет шанс сыграть в матче 9-го тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом сообщил президент петербуржцев Сергей Фурсенко.

Напомним, что 26-летний россиянин был арендовал московской командой у сине-бело-голубых до конца сезона-2017/18.

«Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду», – сказал Фурсенко.