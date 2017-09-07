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    Фурсенко: «Цаллагов может сыграть против «Зенита» при определенных условиях»

    Защитник московского «Динамо» Ибрагим Цаллагов имеет шанс сыграть в матче 9-го тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом сообщил президент петербуржцев Сергей Фурсенко.

    Напомним, что 26-летний россиянин был арендовал московской командой у сине-бело-голубых до конца сезона-2017/18.

    «Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду», – сказал Фурсенко.

    Источник: ТАСС

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    07.09.2017 23:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:18

      вот так всегда от Зенита то скупят лидеров с других команд и на скамейку то своим в аренде условия ставят что могут и не сыграть против Зенита

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 8 сентября 2017, 06:57

      была уже такая тема с кем то из арендованных. Видимо дело в определенной сумме))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67293

      portero 8 сентября 2017, 00:30

      а если комментировать дадут то во время матча расскажет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +67293

      portero > portero 8 сентября 2017, 00:46

      что то я его с Орловым попутал ххх и не удалить уже

      1
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