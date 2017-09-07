Дзагоев: «В детстве помогал отцу с продажей запчастей. Пока он отвернется, я кому-то антифриз продам. Зарабатывал по 100-200 рублей»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как в детстве зарабатывал деньги. По словам футболиста, он помогал отцу в продаже автомобильных запчастей.

В составе московского клуба 27-летний россиянин выступает с 2008 года.

– Кем работали ваши родители?

– Всю работу по дому мама взяла на себя. А отец продавал запчасти – уезжал рано утром, приезжал очень поздно. Виделись только по выходным, когда я ездил с ним. Отца все знали – у него было больше всего запчастей. Приходило очень много народу, поэтому папа часто на что-то отвлекался. Он отвернулся – я кому-то антифриз продам, а деньги клал к себе в карман. К концу выходных зарабатывал по 100-200 рублей.

– А тратили на что?

– По мелочи. Хотя помню, как однажды я должен был поехать на турнир в Сочи. И решил копить, чтобы самому оплатить эту поездку. Сказал отцу, что буду работать с ним. За две недели вышло более полутора тысяч.