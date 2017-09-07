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    Дзагоев: «В детстве помогал отцу с продажей запчастей. Пока он отвернется, я кому-то антифриз продам. Зарабатывал по 100-200 рублей»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как в детстве зарабатывал деньги. По словам футболиста, он помогал отцу в продаже автомобильных запчастей.

    В составе московского клуба 27-летний россиянин выступает с 2008 года.

    – Кем работали ваши родители?

    – Всю работу по дому мама взяла на себя. А отец продавал запчасти – уезжал рано утром, приезжал очень поздно. Виделись только по выходным, когда я ездил с ним. Отца все знали – у него было больше всего запчастей. Приходило очень много народу, поэтому папа часто на что-то отвлекался. Он отвернулся – я кому-то антифриз продам, а деньги клал к себе в карман. К концу выходных зарабатывал по 100-200 рублей.

    – А тратили на что?

    – По мелочи. Хотя помню, как однажды я должен был поехать на турнир в Сочи. И решил копить, чтобы самому оплатить эту поездку. Сказал отцу, что буду работать с ним. За две недели вышло более полутора тысяч.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2017 18:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:43

      Он отвернулся – я кому-то антифриз продам, а деньги клал к себе в карман. К концу выходных зарабатывал по 100-200 рублей. это были 90е мы зарабатывали как могли))))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 сентября 2017, 03:03

      Они там сегодня что, все накурились чего-то??? День откровений. Дзюба летом в книжки окунулся с головой, другой о своём криминальном детстве вспомнил. Лысый, вообще, сборную до космических высот поднял...

      2
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 7 сентября 2017, 22:51

      Что значит: помогал и когда отец отвернется?? Это не помогал, а воровство самое настоящее. Нужно было больше времени уделять футболу, а он за батиной спиной антифриз втюхивал...

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 7 сентября 2017, 21:35

      похоже он с детства был гавнюком

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 сентября 2017, 21:20

      А сейчас по 100-200 лямов в карман кладёт,резко всё крутанулось.

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 сентября 2017, 20:13

      "Он отвернулся – я кому-то антифриз продам, а деньги клал к себе в карман" - Воровал у отца??

      3
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > ЮНик 7 сентября 2017, 20:15

      ПОХОЖЕ НА ТО!

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > ЮНик 7 сентября 2017, 20:57

      Он отвернулся – я кому-то антифриз продам, а деньги клал к себе в карман.

      Написано же русским языком!

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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 > ЮНик 7 сентября 2017, 22:01

      Так получается)

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > ЮНик 8 сентября 2017, 11:44

      правильно ,помощь должна оплачиваться )))

      1
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