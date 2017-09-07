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    Источник: «Зенит» летом потратил на трансферы 72 миллиона

    Петербургский «Зенит» во время летнего трансферного окна потратил на приобретения 72 миллиона евро. Сообщается, что 30 процентов от общей суммы сине-бело-голубые выплатят в течение ближайших лет.

    По информации источника, также петербуржцы разгрузили зарплатную ведомость на 6 миллионов евро в год, продав игроков на сумму в 18 миллионов.

    На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.

    Источник: ФАН

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    07.09.2017 16:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 сентября 2017, 00:41

      А Манчини ТРЕБУЕТ всё новых и новых покупок!!!
      Трансферное окно на закрытии, а Манчини всё требует и ТРЕБУЕТ!
      Во как, НЕ НА ШУТКУ, Манчини разошелся и вошел в КУРАЖ трансферных НЕПОМЕРНЫХ трат!!!
      Сколько можно???
      Пора Манчини умерить трансферные АППЕТИТЫ!
      Лучше МЕНЬШЕ, да лучше, но в Зенит скупают оптом и в розницу!
      А как Манчини собирается справиться с таким наплывом новичков???
      Тут дело совсем в другом ракурсе вырисовывается.
      Как вы не можете понять, что Манчини готовит себе трансферную ОТМАЗКУ!!!
      Мол какие результаты вы с меня будете требовать, когда вы мне не купили того или другого по моему требованию на флажке трансферной компании!
      А то, что Зенит уже ОПТОМ и в РОЗНИЦУ скупил игроков для Манчини, по его же требованию, это Манчини почему-то уже не волнует!
      Ему новые бешеные суммозатратные трансферы подавай!
      Очень даже может быть, что Манчини уже ПОНЯЛ, что в Зените ему ЛОВИТЬ нечего и готовит себе отмазку по поводу НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры Зенита в Европе!
      К чему Зениту такие большие трансферные траты???
      Опыт Луческу уже показал, что не в питерского коня трансферный корм и снова БОЛЬШИЕ деньги уже выбросили на ветер!
      От 48 до 67 миллионов евро ВЫБРОСИЛИ зенитовскому коту под ХВОСТ по запросам Луческу!
      И как результат ПОЛНЫЙ провал Зенита а Европе и в России!
      Должен же быть ТРАНСФЕРНЫЙ разумный подход в Зените к запросам Манчини!

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      Рейтинг: +93

      Palev0 7 сентября 2017, 19:47

      А 400 мультов самим у Газпрома не насосать? Зачем государство то ещё разорять им же самим на воровство не хватает...

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      Рейтинг: +10

      чел нормальный 7 сентября 2017, 17:56

      так еще пол РОСТОВА бесплатно перешли

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      Рейтинг: +64

      bayern06 > чел нормальный 7 сентября 2017, 18:01

      ;)

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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 7 сентября 2017, 17:13

      Главное не то сколько потратил клуб, а то на кого. На мой взгляд одна из лучших трансферных компаний Зенита. Купили молодых и перспективных. А вот как они себя проявят это уже работа тренерского штаба и мотивации игроков. Жаль что другие наши клубы, играющие в европейских турнирах не смогли проделать такой работы.

      7
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 сентября 2017, 16:12

      Ну если у клуба есть деньги и возможности покупать и тратить деньги на игроков, почему бы и нет, тем интереснее, как они с таким бюджетом не станут опять чемпионами)

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Munez89 7 сентября 2017, 16:23

      не у клуба а у народа

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp > карасевщина 7 сентября 2017, 17:11

      у какого?

      5
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      Рейтинг: -224

      lra > карасевщина 7 сентября 2017, 18:54

      Да ты уже всех задолбал с Газпромом и тебе подобные Ну не купили бы Парадеса Дриусси итд...что моей или твоей матушке пенсию прибавили бы Успокойтесь уже с газпромом

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2017, 16:03

      За Халка с Витселем больше выручили.

      -2
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