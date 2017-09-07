Источник: «Зенит» летом потратил на трансферы 72 миллиона

Петербургский «Зенит» во время летнего трансферного окна потратил на приобретения 72 миллиона евро. Сообщается, что 30 процентов от общей суммы сине-бело-голубые выплатят в течение ближайших лет.

По информации источника, также петербуржцы разгрузили зарплатную ведомость на 6 миллионов евро в год, продав игроков на сумму в 18 миллионов.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.