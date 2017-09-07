Источник: «Зенит» летом потратил на трансферы 72 миллиона

А Манчини ТРЕБУЕТ всё новых и новых покупок!!!
Трансферное окно на закрытии, а Манчини всё требует и ТРЕБУЕТ!
Во как, НЕ НА ШУТКУ, Манчини разошелся и вошел в КУРАЖ трансферных НЕПОМЕРНЫХ трат!!!
Сколько можно???
Пора Манчини умерить трансферные АППЕТИТЫ!
Лучше МЕНЬШЕ, да лучше, но в Зенит скупают оптом и в розницу!
А как Манчини собирается справиться с таким наплывом новичков???
Тут дело совсем в другом ракурсе вырисовывается.
Как вы не можете понять, что Манчини готовит себе трансферную ОТМАЗКУ!!!
Мол какие результаты вы с меня будете требовать, когда вы мне не купили того или другого по моему требованию на флажке трансферной компании!
А то, что Зенит уже ОПТОМ и в РОЗНИЦУ скупил игроков для Манчини, по его же требованию, это Манчини почему-то уже не волнует!
Ему новые бешеные суммозатратные трансферы подавай!
Очень даже может быть, что Манчини уже ПОНЯЛ, что в Зените ему ЛОВИТЬ нечего и готовит себе отмазку по поводу НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры Зенита в Европе!
К чему Зениту такие большие трансферные траты???
Опыт Луческу уже показал, что не в питерского коня трансферный корм и снова БОЛЬШИЕ деньги уже выбросили на ветер!
От 48 до 67 миллионов евро ВЫБРОСИЛИ зенитовскому коту под ХВОСТ по запросам Луческу!
И как результат ПОЛНЫЙ провал Зенита а Европе и в России!
Должен же быть ТРАНСФЕРНЫЙ разумный подход в Зените к запросам Манчини!
Петербургский «Зенит» во время летнего трансферного окна потратил на приобретения 72 миллиона евро. Сообщается, что 30 процентов от общей суммы сине-бело-голубые выплатят в течение ближайших лет.
По информации источника, также петербуржцы разгрузили зарплатную ведомость на 6 миллионов евро в год, продав игроков на сумму в 18 миллионов.
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего соперника на одно очко.