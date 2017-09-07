Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба рассказал, какие книги он прочитал этим летом

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих предпочтениях в литературе. Российский форвард признался, что его расстраивают мнения о том, что футболисты не любят читать.

    «Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты — люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.

    Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику — «Дракулу» Брэма Стокера», — сказал Дзюба.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 сентября 2017, 22:21

      наверное перечитал много , раз по полю так тяжело ходит, футболист пусть больше тренируется , тут явно лишний вес , пироги печет пирожник , сапоги пусть шьёт сапожник, а Дзюба должен на поле рвать, а не спать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 7 сентября 2017, 19:01

      Ещё "Теремок", "Незнайку" и "Колобка")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 сентября 2017, 18:51

      Дракула. Этим все сказано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 сентября 2017, 18:34

      Дракула - это классика?
      Для второго классика.
      Следующая классика - Франкенштейн,
      Чехову в замен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 сентября 2017, 18:10

      И написал одну "Отполированная лавка"))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 7 сентября 2017, 17:56

      Лучше бы усердно тренировался место чтения сейчас бы не сидел на скамейке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 7 сентября 2017, 17:40

      Ага не вспомнит он))) как был клоуном, так им и остался)))если б читал много, то хоть чуть мозги были!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2017, 17:32

      Дракулу он прочитал...в комиксах по-любому

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > С-Пб on-line 7 сентября 2017, 17:41

      Щас мода пошла, наушники в уши и слушать аудиокниги, мало кто читает уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      экс-перд 7 сентября 2017, 16:57

      Главную не назвал: Приключения Буратино)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 7 сентября 2017, 16:19

      А сколько книг он еще прочтет во время игр Зенита! Докторскую защитить успеет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11