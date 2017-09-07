Дзюба рассказал, какие книги он прочитал этим летом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих предпочтениях в литературе. Российский форвард признался, что его расстраивают мнения о том, что футболисты не любят читать.

«Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты — люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.

Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику — «Дракулу» Брэма Стокера», — сказал Дзюба.