Мбаппе хочет помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что не стремится в ближайшее время стать обладателем «Золотого мяча». По его словам, он хочет помочь завоевать данную награду своему одноклубнику Неймару.

«У меня нет стремления выиграть «Золотой мяч». Но я знаю, что его хочет получить Неймар.

Моя цель состоит в том, чтобы помочь ему сделать это. Приложу для этого максимальные усилия», – цитирует Мбаппе Get French Football News.