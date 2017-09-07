Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбаппе хочет помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что не стремится в ближайшее время стать обладателем «Золотого мяча». По его словам, он хочет помочь завоевать данную награду своему одноклубнику Неймару.

    «У меня нет стремления выиграть «Золотой мяч». Но я знаю, что его хочет получить Неймар.

    Моя цель состоит в том, чтобы помочь ему сделать это. Приложу для этого максимальные усилия», – цитирует Мбаппе Get French Football News.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 14:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 сентября 2017, 16:45

      Ага, Мбаппе будет играть в тени Неймара, совсем как сам Неймар играл в тени Месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 14:59

      По заголовку представляется трогательная картина - Мбаппе-папа говорит слова поддержки и напутствия в жизнь Неймару-сыну....))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 сентября 2017, 14:57

      Мбаппе заказал Роналду и Месси? Пока эти двое здоровы Неймару ничего не светит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 сентября 2017, 14:51

      Ты добился своей цели, присядешь на лавку.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11