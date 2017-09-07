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    Рибери хочет завершить карьеру в «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери заявил, что хотел бы и дальше выступать за клуб из Мюнхена.

    «Конечно, я хотел бы остаться здесь, но все зависит не только от меня. Решает руководство.

    Хотел бы играть за «Баварию» до конца карьеры, но варианты из-за рубежа я также могу рассмотреть», – заявил голландец.

    Напомним, что Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. Его контракт с мюнхенцами истекает в конце нынешнего сезона.

    Источник: Sport1.de

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    07.09.2017 14:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 сентября 2017, 16:05

      Да, Франк должен завершить карьеру только в Баварии, всё верно! Легенды клуба не должны уходить в никуда!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 7 сентября 2017, 15:38

      Голандец? что вы курите.

      3
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