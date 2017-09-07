Рибери хочет завершить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери заявил, что хотел бы и дальше выступать за клуб из Мюнхена.

«Конечно, я хотел бы остаться здесь, но все зависит не только от меня. Решает руководство.

Хотел бы играть за «Баварию» до конца карьеры, но варианты из-за рубежа я также могу рассмотреть», – заявил голландец.

Напомним, что Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. Его контракт с мюнхенцами истекает в конце нынешнего сезона.