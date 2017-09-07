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    Глава «ВЭБ» Горьков доволен посещаемостью матчей ЦСКА

    Руководство «ВЭБ Арены» довольно посещаемостью матчей ЦСКА в чемпионате России. Самый посещаемый домашний матч армейцев в нынешнем сезоне состоялся 12 августа, когда на игру против «Спартака» пришли 24 тысячи зрителей.

    «Процесс нейминга стадиона ЦСКА завершен еще не до конца, процесс идет, и это произойдет в октябре – начале ноября. Посещаемость стадиона, на мой взгляд, достаточно неплохая.

    На международные матчи, когда ЦСКА играет с соперниками высокого класса, заполняемость практически полная. Просто, когда игра не с лидером, да еще и летом, не стоит строго судить. Давайте посмотрим осенью. Я сам был на нескольких матчах, и заполняемость была очень неплохой. Нас все полностью устраивает, учитывая сезонность.

    Кроме всего прочего, арена может использоваться не только для футбола, и со следующего года в наши совместные планы входит организация мероприятий кроме непосредственно футбольных матчей», – заявил глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.

    Напомним, что первый домашний матч Лиги чемпионов армейцы проведут 27 сентября против «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2017 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак 7 сентября 2017, 11:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все 16 болельщиков регулярно приходят на стадион,

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