Роналду приобрел новый автомобиль за полмиллиона

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду похвастался своим новым автомобилем. Футболист приобрел Ferrari F12 TDF. Этот легендарный авто выдает 780 лошадиных сил, максимальная скорость составляет 340 километров в час, а до 100 км/ч разгоняется всего за 2,9 секунды. Стоимость такого автомобиля составляет от 550 тысяч долларов.

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