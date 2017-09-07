Роналду приобрел новый автомобиль за полмиллиона

Когда люди регистрируються на сайте нужен вопрос какой они ориентации ,а то нормальные люди сюда и заходить скоро не будут (омерзительно с пи...ми даже на сайте находиться да кстате и читотать про пидаральдо)
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду похвастался своим новым автомобилем. Футболист приобрел Ferrari F12 TDF. Этот легендарный авто выдает 780 лошадиных сил, максимальная скорость составляет 340 километров в час, а до 100 км/ч разгоняется всего за 2,9 секунды. Стоимость такого автомобиля составляет от 550 тысяч долларов.