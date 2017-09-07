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    Роналду приобрел новый автомобиль за полмиллиона

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду похвастался своим новым автомобилем. Футболист приобрел Ferrari F12 TDF. Этот легендарный авто выдает 780 лошадиных сил, максимальная скорость составляет 340 километров в час, а до 100 км/ч разгоняется всего за 2,9 секунды. Стоимость такого автомобиля составляет от 550 тысяч долларов.

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    Источник: Instagram

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    07.09.2017 07:16
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 10 сентября 2017, 10:14

      Когда люди регистрируються на сайте нужен вопрос какой они ориентации ,а то нормальные люди сюда и заходить скоро не будут (омерзительно с пи...ми даже на сайте находиться да кстате и читотать про пидаральдо)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 сентября 2017, 18:00

      Купил за честное заработанные деньги что не хвастаться и по слухом денег перечисляет нуждающимся.Думаю достоин.

      0
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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 7 сентября 2017, 14:50

      Странно что тут мало комментариев и разряда "лучше бы детям отдал" и т.д. Неужто люди стали умнеть? Или взрослели?

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 7 сентября 2017, 13:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот это новость как п...ор машину заработал это простите Спортивный сайт или для гомосятины(модераторы ПОЖАЙЛУСТА подбирайте новости)

      -7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bashnat013 7 сентября 2017, 15:25

      Голову лечи.Зависть херовая штука.

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 > Тraumtanzеr 7 сентября 2017, 15:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слышь ГОЛУБЬ я с пи...ами не общаюсь)))

      -5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bashnat013 8 сентября 2017, 20:39

      Батя твой пидор, пёс)

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 сентября 2017, 12:10

      Тачка красивая, и не чего завидовать то ))

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 сентября 2017, 12:04

      Почему бы и нет .

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 сентября 2017, 12:03

      Молодцо, заработал)))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 10:52

      Его работу все видят... Любят или не любят его игру и его лично - это дело каждого в отдельности...
      Человек-спортсмен успешно строит свою жизнь, она у всех на виду и укорять его в тратах язык не поворачивается.... С налогами тема мутная, думаю, разберутся... Штанишки и пристрастия - его личное дело, слава богу, он это не пропагандирует...

      4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 сентября 2017, 10:43

      Имеет право

      5
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      Рейтинг: +1539

      isa361 7 сентября 2017, 10:33

      рядом с буддой поставил

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