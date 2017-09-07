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    «Арсенал» потратит 70 миллионов на замену Санчесу

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может зимой покинуть лондонский клуб, перейдя в «Манчестер Сити». Его действующий контракт с клубом заканчивается будущим летом, поэтому «горожане» смогут существенно снизить свое предложение, остановившись на сумме в 20 миллионов фунтов стерлингов.

    В случае, если «Арсенал» не примет такое предложение, то летом Санчес покинет команду в качестве свободного агента. В Лондоне понимают, что на замену чилийскому игроку потребуется купить нового футболиста, потратив на это не менее 70 миллионов евро.

    Согласно статистике, в Англии сейчас 107 игроков, которые имеют на руках последний год контракта, и могут покинуть свой клуб на правах свободного агента будущим летом.

    Источник: The Sun

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    07.09.2017 06:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 7 сентября 2017, 12:33

      Хотели купить за 70 млн, теперь купят за 20 млн, руководство Арсенала лохи какие то. А все говорят, что вина Венгера

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 7 сентября 2017, 12:05

      На самом деле было сказано следующее:

      ----

      «Оставив Санчеса на его последний год по контракту, ты жертвуешь 60-70 миллионами фунтов дохода, а по завершении сезона ты должен будешь подписать кого-то за эту же сумму.

      Это огромные деньги. На определенной стадии тебе приходится принимать решение, приходится жертвовать одним-двумя игроками», – сказал Венгер.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2017, 09:53

      Дракслер подошёл бы, интересно сколько ПСЖ запросил бы))

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 7 сентября 2017, 08:40

      За 70 с нынешними ценами они ничего путного не купят!

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Alex ostrov 7 сентября 2017, 09:18

      Кокорина))))

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > mig28 7 сентября 2017, 13:50

      И ерохина на сдачу)

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > mig28 7 сентября 2017, 23:20

      я бы сказал что пока не смешно, Кокорин выходит на топ уровень

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Den Bull 9 сентября 2017, 11:07

      Пока радует его игра, но на счет "ТОП", я бы так громко не говорил)

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > mig28 9 сентября 2017, 11:32

      Ну это понятно, я же говорю что выходит на топ уровень,а не уже на нём)

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