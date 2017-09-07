«Арсенал» потратит 70 миллионов на замену Санчесу

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может зимой покинуть лондонский клуб, перейдя в «Манчестер Сити». Его действующий контракт с клубом заканчивается будущим летом, поэтому «горожане» смогут существенно снизить свое предложение, остановившись на сумме в 20 миллионов фунтов стерлингов.

В случае, если «Арсенал» не примет такое предложение, то летом Санчес покинет команду в качестве свободного агента. В Лондоне понимают, что на замену чилийскому игроку потребуется купить нового футболиста, потратив на это не менее 70 миллионов евро.

Согласно статистике, в Англии сейчас 107 игроков, которые имеют на руках последний год контракта, и могут покинуть свой клуб на правах свободного агента будущим летом.