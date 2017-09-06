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    Окслэд-Чэмберлен: «Клопп – очень интересный человек»

    Новичок «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чэмберлен дал первое интервью в новом клубе. 31-го августа англичанин перешел из «Арсенала» за 40 миллионов евро.

    «Даже наблюдая за ним в качестве нейтрального болельщика, трудно не заметить, что Юрген Клопп – очень интересный человек. Он вдохновляет даже тех, кто никак не связан с «Ливерпулем». В нем видна страсть и огромный интерес к игре.

    Он заслуживает уважения за то, что сделал, и за свои дополнительные качества – отношения с футболистами. То, как он заставляет тебя делать что-либо – это как бонус», – сказал 24-летний хавбек.

    Ожидается, что игрок сможет дебютировать за мерсисайдцев в матче 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Встреча состоится 9-го сентября.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    06.09.2017 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 6 сентября 2017, 23:40

      Сентября

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