Окслэд-Чэмберлен: «Клопп – очень интересный человек»

Новичок «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чэмберлен дал первое интервью в новом клубе. 31-го августа англичанин перешел из «Арсенала» за 40 миллионов евро.

«Даже наблюдая за ним в качестве нейтрального болельщика, трудно не заметить, что Юрген Клопп – очень интересный человек. Он вдохновляет даже тех, кто никак не связан с «Ливерпулем». В нем видна страсть и огромный интерес к игре.

Он заслуживает уважения за то, что сделал, и за свои дополнительные качества – отношения с футболистами. То, как он заставляет тебя делать что-либо – это как бонус», – сказал 24-летний хавбек.

Ожидается, что игрок сможет дебютировать за мерсисайдцев в матче 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Встреча состоится 9-го сентября.