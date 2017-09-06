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    Глава Ла Лиги: «Президент «ПСЖ» может пробурить скважину и купить Месси с Роналду»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свое недовольство тем, что «ПСЖ» летом приобрел у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона. Тебас предполагает, что французский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей.

    «Думаю, отступные Месси и Роналду выше, чем те, что были у Неймара, но если президент «ПСЖ» захочет купить и этих футболистов, то просто пробурит скважину.

    Это может показаться грубым, но один испанский журналист сказал: «ПСЖ» поймали писающим в бассейн. А Неймар помочился с вышки для прыжков в воду.

    Мы не хотим мириться с этим», – заявил Тебас.

    Источник: Goal.com

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    06.09.2017 16:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 сентября 2017, 08:59

      Тебасу надо расслабиться. Даже если президент ПСЖ пробурит десять скважин, он купит пару десятков футболистов, останется ещё много. И даже при этом условии ПСЖ не станет лучшим клубом мира, потому что для того, чтобы это произошло, президенту ПСЖ надо укомплектовать ещё хотя бы с десяток клубов их французской лиги и проследить чтобы они на радостях всех сразу не распродали... а потом подождать года два. Поскольку всё это нереально, ПСЖ останется там же. где он сейчас.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 сентября 2017, 19:51

      Уже пора все забыть и играть в футбол

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 сентября 2017, 18:21

      когда Реал с Барселоной покупают то это так и надо, а тут кто-то посмел у них перекупить, странный тип

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 6 сентября 2017, 17:45

      Надо было действовать сейчас зачем языком трепать???????

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 17:40

      Насчет "помочился с вышки" хорошо сказано ! Видел я всех вас .... !

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      Рейтинг: +24996

      bset 6 сентября 2017, 17:30

      Я один не понимаю что ли? Какое может быть недовольство, если у Неймара в контракте черным по белому прописано "Плати 222 млн и иди, куда хочешь"?

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