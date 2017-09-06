Глава Ла Лиги: «Президент «ПСЖ» может пробурить скважину и купить Месси с Роналду»

Тебасу надо расслабиться. Даже если президент ПСЖ пробурит десять скважин, он купит пару десятков футболистов, останется ещё много. И даже при этом условии ПСЖ не станет лучшим клубом мира, потому что для того, чтобы это произошло, президенту ПСЖ надо укомплектовать ещё хотя бы с десяток клубов их французской лиги и проследить чтобы они на радостях всех сразу не распродали... а потом подождать года два. Поскольку всё это нереально, ПСЖ останется там же. где он сейчас.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил свое недовольство тем, что «ПСЖ» летом приобрел у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона. Тебас предполагает, что французский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей.
«Думаю, отступные Месси и Роналду выше, чем те, что были у Неймара, но если президент «ПСЖ» захочет купить и этих футболистов, то просто пробурит скважину.
Это может показаться грубым, но один испанский журналист сказал: «ПСЖ» поймали писающим в бассейн. А Неймар помочился с вышки для прыжков в воду.
Мы не хотим мириться с этим», – заявил Тебас.