Иньеста заявил, что не договаривался с «Барселоной» о новом контракте

Не всё ладно в доме "Барселоны".
Жалко смотреть, как великий клуб деградирует, медленно, но верно.
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опроверг информацию о том, что он достиг принципиального соглашения с каталонским клубом по новому контракту. Ранее об этом сообщил президент сине-гранатовых Жосеп Бартомеу.
«Могу ли я подтвердить, что согласовал новый контракт? Нет, не могу.
В этом нет правды», – заявил Иньеста.
Напомним, ранее 33-летний испанец допустил, что покинет «Барселону» в ближайшее время.