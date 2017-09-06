Иньеста заявил, что не договаривался с «Барселоной» о новом контракте

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опроверг информацию о том, что он достиг принципиального соглашения с каталонским клубом по новому контракту. Ранее об этом сообщил президент сине-гранатовых Жосеп Бартомеу.

«Могу ли я подтвердить, что согласовал новый контракт? Нет, не могу.

В этом нет правды», – заявил Иньеста.

Напомним, ранее 33-летний испанец допустил, что покинет «Барселону» в ближайшее время.