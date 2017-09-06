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    Иньеста заявил, что не договаривался с «Барселоной» о новом контракте

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опроверг информацию о том, что он достиг принципиального соглашения с каталонским клубом по новому контракту. Ранее об этом сообщил президент сине-гранатовых Жосеп Бартомеу.

    «Могу ли я подтвердить, что согласовал новый контракт? Нет, не могу.

    В этом нет правды», – заявил Иньеста.

    Напомним, ранее 33-летний испанец допустил, что покинет «Барселону» в ближайшее время.

    Источник: Football Espana

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    06.09.2017 14:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 6 сентября 2017, 15:16

      Не всё ладно в доме "Барселоны".
      Жалко смотреть, как великий клуб деградирует, медленно, но верно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 сентября 2017, 14:49

      Долго это бардак будет продолжаться?

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