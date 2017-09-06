Азар: «222 миллиона за Неймара? Я стою миллиард»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высказал мнение по поводу трансфера Неймара. Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в «ПСЖ» стал рекордным в истории футбола. Игрок выкупил свой контракт за 222 миллиона, чтобы его новый клуб не нарушил финансовые правила.

«За Неймара отдали 222 миллиона? Тогда я стою миллиард. Конечно, это шутка. Ходят слухи, что я могу сменить клуб. Сейчас я должен работать и играть за «Челси». Внимание стоит обращать только на факты», – сказал Азар.

Стоимость Азара оценивается в 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал» и «Барселона».

Азар: «Поиграть в Испании? Почему бы и нет, ведь это особенный чемпионат»