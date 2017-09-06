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    Азар: «222 миллиона за Неймара? Я стою миллиард»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар высказал мнение по поводу трансфера Неймара. Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в «ПСЖ» стал рекордным в истории футбола. Игрок выкупил свой контракт за 222 миллиона, чтобы его новый клуб не нарушил финансовые правила.

    «За Неймара отдали 222 миллиона? Тогда я стою миллиард. Конечно, это шутка. Ходят слухи, что я могу сменить клуб. Сейчас я должен работать и играть за «Челси». Внимание стоит обращать только на факты», – сказал Азар.

    Стоимость Азара оценивается в 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал» и «Барселона».

    Азар: «Поиграть в Испании? Почему бы и нет, ведь это особенный чемпионат»

    Источник: Gianlucadimarzio

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    06.09.2017 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 сентября 2017, 10:51

      Азар, ты травму залечи и вернись на уровень свой, для начала, а то миллиард он стоит @лять))))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 сентября 2017, 08:39

      Скоро миллиард ваших бумажек будут за 1 рубль давать. Да не возьмут токо!

      -2
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