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    Источник: Вернблум подпишет с ЦСКА новый контракт

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум продолжит выступления в составе московского клуба. По информации источника, 31-летний швед подпишет с армейцами новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года.

    Действующее соглашение футболиста с командой истекает в середине следующего года. За ЦСКА хавбек выступает с 2012 года.

    В нынешнем сезоне Вернблум провел за армейцев в РФПЛ восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    05.09.2017 22:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 сентября 2017, 16:47

      Он, Фернандес, Головин, Дзагоев...вот пожалуй и все наши надежды..Если уж таких не удерживать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 сентября 2017, 11:58

      верблум красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 сентября 2017, 11:39

      Однозначно ещё нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 сентября 2017, 09:53

      Вернблум красава. Лидер команды. Своим трудолюбием обошел в мастерстве более талантливого Эльма. Жаль у того проблемы начались. Вдвоем бы сейчас были грозной силой. Да еще бы Еременко... Эх...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 сентября 2017, 08:42

      очень хорошая новость!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 6 сентября 2017, 07:42

      Хорошая новость!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 сентября 2017, 06:29

      по отдачи молодец

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 06:27

      И очень хорошо ! Респект Вернблуму !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 6 сентября 2017, 05:47

      Отлично Понтус!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 сентября 2017, 03:22

      Он очень нужен коням...))

      4
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