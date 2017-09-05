Источник: Вернблум подпишет с ЦСКА новый контракт

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум продолжит выступления в составе московского клуба. По информации источника, 31-летний швед подпишет с армейцами новый контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года.

Действующее соглашение футболиста с командой истекает в середине следующего года. За ЦСКА хавбек выступает с 2012 года.

В нынешнем сезоне Вернблум провел за армейцев в РФПЛ восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи.