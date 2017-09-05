«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» отправили в Южную Америку самолет за игроками

Неожиданная, но полезная консолидация клубов для взаимовыгодного решения проблемы!.. Тот редкий случай, когда все довольны...
А зубы и спортивное соперничество проявят на поле... И в СМИ...)))
Английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» приняли совместное решение оплатить чартерный рейс для своих футболистов, которые сейчас находятся в Южной Америке на матчах своих сборных.
Борт уже отправился за океан и в максимально короткое время после окончания игр доставит спортсменов на Туманный Альбион. Ожидается, что в первой половине дня 6 сентября они уже будут в Европе.
Отметим, что «горожане» и «красные» сыграют между собой 9 сентября днем.