«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» отправили в Южную Америку самолет за игроками

Английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» приняли совместное решение оплатить чартерный рейс для своих футболистов, которые сейчас находятся в Южной Америке на матчах своих сборных.

Борт уже отправился за океан и в максимально короткое время после окончания игр доставит спортсменов на Туманный Альбион. Ожидается, что в первой половине дня 6 сентября они уже будут в Европе.

Отметим, что «горожане» и «красные» сыграют между собой 9 сентября днем.