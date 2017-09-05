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    «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» отправили в Южную Америку самолет за игроками

    Английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» приняли совместное решение оплатить чартерный рейс для своих футболистов, которые сейчас находятся в Южной Америке на матчах своих сборных.

    Борт уже отправился за океан и в максимально короткое время после окончания игр доставит спортсменов на Туманный Альбион. Ожидается, что в первой половине дня 6 сентября они уже будут в Европе.

    Отметим, что «горожане» и «красные» сыграют между собой 9 сентября днем.

    Источник: Skysports

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    05.09.2017 19:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 сентября 2017, 20:05

      Неожиданная, но полезная консолидация клубов для взаимовыгодного решения проблемы!.. Тот редкий случай, когда все довольны...
      А зубы и спортивное соперничество проявят на поле... И в СМИ...)))

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