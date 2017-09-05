Назаров: «Какая разница, проиграет «Зенит» «Спартаку» в воскресенье или понедельник»

Известный российский актер и поклонник «Спартака» Дмитрий Назаров отметил, что перенос матча 18-го тура с «Зенитом» не имеет большой разницы. По его словам, все равно, в какой день красно-белые обыграю петербуржцев.

Ранее РФПЛ сообщила, что поединок будет проведен не 26 ноября, как было запланировано ранее, а 27 числа, в понедельник.

«Переносы матчей происходят регулярно. Если «Спартак» согласился на это и пошел «Зениту» на уступки, значит, на это были свои причины. Обе команды выступают в еврокубках. Обычно все команды идут друг другу навстречу. Никакой катастрофы. Да и какая разница, когда проиграет «Зенит»: в воскресенье или в понедельник?

Игра состоится в Москве, болельщиков «Спартака» это никак не должно беспокоить. Что касается болельщиков из Санкт-Петербурга, то, видимо, «Зенит» не хочет, чтобы они приезжали», – сказал Назаров.