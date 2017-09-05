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    Назаров: «Какая разница, проиграет «Зенит» «Спартаку» в воскресенье или понедельник»

    Известный российский актер и поклонник «Спартака» Дмитрий Назаров отметил, что перенос матча 18-го тура с «Зенитом» не имеет большой разницы. По его словам, все равно, в какой день красно-белые обыграю петербуржцев.

    Ранее РФПЛ сообщила, что поединок будет проведен не 26 ноября, как было запланировано ранее, а 27 числа, в понедельник.

    «Переносы матчей происходят регулярно. Если «Спартак» согласился на это и пошел «Зениту» на уступки, значит, на это были свои причины. Обе команды выступают в еврокубках. Обычно все команды идут друг другу навстречу. Никакой катастрофы. Да и какая разница, когда проиграет «Зенит»: в воскресенье или в понедельник?

    Игра состоится в Москве, болельщиков «Спартака» это никак не должно беспокоить. Что касается болельщиков из Санкт-Петербурга, то, видимо, «Зенит» не хочет, чтобы они приезжали», – сказал Назаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2017 18:16
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 6 сентября 2017, 12:25

      Вообще не понимаю ажиотажа вокруг этого переноса. 17 сентября игра в Питере Тосно - Спартак в один день с Зенит - Уфа. Полиция могла запретить два матча РПЛ в один день и перенести игру Спартака на 18е, в понедельник, из за безопасности, но ведь пошли на компромисс. И ничего, все молчат. А тут сразу все всполошились.

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp > mamba9090909 6 сентября 2017, 12:41

      потому что Зенит в последние годы регулярно отфачивает Спартак, что сильно бъет по их самолюбию и заставляет прятать стыд за такими высокомерными фразами

      1
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      ...
      Рейтинг: -224

      lra > alp 6 сентября 2017, 13:55

      Ты как всегда нарядно жжешь про кабанов Респект

      3
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      Рейтинг: +125

      makdim2906 > mamba9090909 6 сентября 2017, 16:02

      Игру Зенит - Уфа перенесли на 18-е. Все делается для того, чтобы позорные питерцы не вылетели из ЛЕ. А там соперники посильнее, чем заштатный "Утрехт", который Зеня еле-еле одолел в дополнительное время, смешно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 > makdim2906 6 сентября 2017, 18:16

      Игру Зенит - Уфа перенесли на 18 потому, что по просьбе Спартака игру Тосно - Спартак перенесли с 16 на 17. И в целях безопасности, игру Зенит - Уфа перенесли на понедельник. Спартак в ЛЧ играет 13. Зенит в ЛЕ 14.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -224

      lra 6 сентября 2017, 12:18

      Дятел начальник вокзала роли зашибись чмо есть чмо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -224

      lra 6 сентября 2017, 12:15

      Чмо толстожопое Твоя роль дятел в Бошмачнике КОЗЕЛ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 11:12

      Какие вопросы журналисты задают ,такие ответы и получают

      -1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 6 сентября 2017, 10:35

      Похоже у этого повара не те грибы на кухне :)))

      9
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      Рейтинг: +11239

      alp 6 сентября 2017, 10:22

      да у парня сложился комплекс на постоянных 5 пропущенных ))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp > alp 6 сентября 2017, 10:32

      Надо будет Шнуру подсказать рифму " опять-пять"

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 6 сентября 2017, 07:25

      А вот это еще не факт

      5
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      Рейтинг: +436

      andr2112 6 сентября 2017, 06:18

      Шеф - он и в Африке "ШЕФ" (как бы Спам не играл, он все равно будет надеятся и верить)

      3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 6 сентября 2017, 04:34

      Да. Верим и болеем. Всегда.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 6 сентября 2017, 03:05

      Забавно у болотных бомбит. По мне так забавно сказал Назаров, сказал бы аналогичное Боярский - те же эмоции были бы.

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