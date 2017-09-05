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    Сорокин – о переносе медиацентра на «Санкт-Петербурге»: «400 миллионов – предварительная цифра, надо внимательно считать»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что уже имеется предварительное решение о переносе медиацентра чемпионата мира-2018 на стадионе «Санкт-Петербург».

    Ранее сообщалось, что перестройка обойдется в 400 миллионов рублей. По словам Сорокина, это предварительная цифра. Из-за не совсем правильного расположения медиацентра было невозможно выкатывать поле из чаши арены.

    «Предварительное решение действительно есть, но оно еще официально не оформлено. Надо получить официальное согласие ФИФА. Пока есть общая договоренность, неформальная, но есть. Все заинтересованы – и клуб, и оргкомитет, чтобы было хорошее поле. А для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона. Поэтому надо переносить медиацентр. По цифрам я не могу точно сказать. Это надо внимательно считать. 400 миллионов рублей? это предварительная цифра. Надо иметь точный просчет», – сказал Сорокин.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2017 17:54
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 6 сентября 2017, 11:05

      Мы читать умеем и даже МЕЖДУ СТРОК заявленных 400 миллионов!
      Кто-то уж очень сильно хочет на этом НЕПРАВЕДНО обогатиться, когда заламывают такие ОГРОМНЫЕ суммы.
      Во Питер даёт!
      Меняют поле, как перчатки!
      И не просто меняют, а аж на целых 400 миллионов!
      Не на шутку они там, в Питере, РАЗОШЛИСЬ и вошли в кураж НЕПОМЕРНЫХ трат и криминального обогащения!
      Стадион уже стоит очень много, а все эти ПИТЕРСКИЕ прибамбасы сделают этот стадион самым РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ стадионом в Мире!
      Кто-то на этом очень хорошо заработал и продолжает, в том же духе, зарабатывать.
      Лучше бы эти деньги пошли на расселение питерских коммуналок.
      Давно пора РАССЕЛИТЬ!

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 сентября 2017, 10:16

      Такими решениями резко поднимают патриотизм в стране и любовь к власти, можно даже флаги не носить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 6 сентября 2017, 07:37

      Когда вы с....и уже нажрётесь???

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 6 сентября 2017, 07:22

      Да они издеваются

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 сентября 2017, 06:36

      Считать нужно внимательно, никого не забыть, ни одну чёрную дыру в которую польются нефтедоллары, для того стадион и строили, чтобы деньги отмывать.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 5 сентября 2017, 22:58

      После бакланов уже и не удивительно. Мыльная опера продолжается.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 сентября 2017, 20:29

      Конечно предварительная. Наверняка ещё больше будет

      2
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      Рейтинг: +61

      Londara 5 сентября 2017, 20:12

      не совсем правильное расположение?!..то есть строя медиацентр на месте выкатного поля вы г-н Сорокин надеялись что поле все же сможет выезжать не задев его?!
      Нет слов короче..

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 сентября 2017, 19:55

      Все правильно ,глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов, почему -то забыл включить в воровство демонтажа медиацентра стадиона в Питере в 400млн." долю господина"Сорокина, долю ФИФА и долю одного" болелы" "За Зенит".Сорокин тут же посчитал "наложить" "в ето", с намеком что сумма будет увеличена в разы, ведь все заинтересованы – и клуб, и оргкомитет, иФИФА чтобы было хорошее поле и всем было хорошо

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > fanchik 5 сентября 2017, 23:13

      спасибо что за мою долю переживаешь,скину на пивко тебе пару рублей.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 5 сентября 2017, 19:38

      "Надо иметь точный ПРОСЧЕТ" - вы уже давно просчитались, сначала скажете не рублей а долларов, потом окажется что евро..... за такие деньги можно новый медиацентр построить мне кажется....

      2
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