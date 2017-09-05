Сорокин – о переносе медиацентра на «Санкт-Петербурге»: «400 миллионов – предварительная цифра, надо внимательно считать»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что уже имеется предварительное решение о переносе медиацентра чемпионата мира-2018 на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что перестройка обойдется в 400 миллионов рублей. По словам Сорокина, это предварительная цифра. Из-за не совсем правильного расположения медиацентра было невозможно выкатывать поле из чаши арены.

«Предварительное решение действительно есть, но оно еще официально не оформлено. Надо получить официальное согласие ФИФА. Пока есть общая договоренность, неформальная, но есть. Все заинтересованы – и клуб, и оргкомитет, чтобы было хорошее поле. А для этого его надо выкатывать периодически из чаши стадиона. Поэтому надо переносить медиацентр. По цифрам я не могу точно сказать. Это надо внимательно считать. 400 миллионов рублей? это предварительная цифра. Надо иметь точный просчет», – сказал Сорокин.