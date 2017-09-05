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    Витиньо хотел бы повторить путь Неймара

    Нападающий ЦСКА Витиньо поддержал решение своего соотечественника Неймара перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что сумма этого трансфера прошедшим летом составила 222 миллиона евро.

    – Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял «Барселону» на «ПСЖ». Понимаете его поступок?

    – Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В «Барселоне» эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс «ПСЖ» очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев – это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.

    – На месте Неймара поступили бы так же?

    – Конечно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2017 08:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +450

      Houston 5 сентября 2017, 11:35

      Удачи

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 сентября 2017, 09:08

      Что бы пройти "путь Неймара", надо начать, как Неймар, продолжить и завершить карьеру, как Неймар!!... Это, что касается заголовка, подданного, как бусидо...
      А Витиньо необходимо поднапрячься в оставшиеся футбольные годы... Надо ещё многое успеть!!... И начать с этого сезона!!!....)))

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      Рейтинг: +24996

      bset > insider_retro 5 сентября 2017, 09:44

      Это Бомбардир. Постоянно переворачивает заголовок с ног на голову. Там сидят пацанята, которым надо было заголовок придумать, чтобы от уроков не отвлекаться.

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