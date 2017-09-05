Витиньо хотел бы повторить путь Неймара

Нападающий ЦСКА Витиньо поддержал решение своего соотечественника Неймара перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что сумма этого трансфера прошедшим летом составила 222 миллиона евро.

– Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял «Барселону» на «ПСЖ». Понимаете его поступок?

– Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В «Барселоне» эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс «ПСЖ» очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев – это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.

– На месте Неймара поступили бы так же?

– Конечно!