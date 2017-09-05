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    Витиньо не видит смысла плакать из-за отсутствия новичков у ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что команда способна компенсировать отсутствие новичком внутренними резервами. Футболист уверен, что армейцы в этом сезону остаются претендентами на чемпионское звание.

    – ЦСКА в это трансферное окно остался без приобретений…

    – Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрел – хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов. Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплоченность позволит компенсировать отсутствие трансферов.

    – Зато конкуренты заметно усилились, особенно «Зенит». На что теперь сможет рассчитывать ЦСКА в чемпионате?

    – Здорово, что «Зенит» укрепился – он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2017 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 сентября 2017, 10:10

      Что то с трудом в Сказку верится...

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 5 сентября 2017, 09:51

      Да, действительно не следует забивать себе голову (ведь трансферное окно закрылось), а нужно сосредоточиться на футболе (впереди чемпионат и ЛЧ). Верю, что ты не будешь отбывать номер на поле, как и Марио. Удачи и побед армейцам!

      1
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 5 сентября 2017, 08:01

      Посмотрим Витек, надеемся на твои голы, и как можно чаще

      6
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 сентября 2017, 06:44

      Правильно: не надо плакать, надо играть.

      6
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